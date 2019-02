Der Fall hatte für Schlagzeilen gesorgt: An der Wintergmeind 2015 lehnten die Dintiker das Einbürgerungsgesuch der 4-köpfigen mazedonischen Familie Iseini kommentarlos ab. Und dies, obwohl die formalen Bedingungen erfüllt worden waren und der Gemeinderat das Gesuch zur Bewilligung empfohlen hatte. Haki Iseini focht den Entscheid beim Kanton an. Der Regierungsrat hiess die Beschwerde gut. Nun hat es jedoch drei Jahre gedauert, bis das Gesuch «um ordentliche Einbürgerung» wieder aufliegt. In der Zwischenzeit ist die Familie Iseini auf fünf Personen angewachsen. Nach zwei Töchtern kam 2016 ein Sohn zur Welt.

Die lange Frist bis zur Wiederaufnahme des Einbürgerungsbegehrens der Familie Iseini wirft Fragen auf. Ist das Dossier «Iseini» irgendwo liegengeblieben? «Nein», erklärt Gemeindeammann Ruedi Würgler. Würgler gibt sich jedoch wortkarg, was die Ursachen für den langen Zeithorizont anbelangt bis das Gesuch nun wieder spruchreif geworden ist. Der Gemeindeammann sagt dazu einzig: «Zum Zeitpunkt des Eintreffens des Rekursentscheides war ein Hinderungsgrund für eine umgehende Wiederaufnahme des Verfahrens pendent. Dieser hat eine positive Weiterführung des Verfahrens verzögert.» Die Einbürgerungsgeschichte der Familie Iseini ist etwas diffiziler, als es auf den ersten Blick scheinen mag.