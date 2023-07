Naturschutzgebiet So sieht der Tag eines Ranger am Hallwilersee aus Den Ranger am Hallwilersee kommt eine besondere Funktion zu. Weil die Uferzone um den See herum als beliebtes Naherholungsgebiet gilt, müssen sie dort ein besonderes Auge darauf haben. Wir haben einen Ranger begleiteten dürfen.

Störche, Seerosen und auch Schmetterlinge – als Ranger beschützt und beobachtet Urs Camenzind die Natur am Hallwillersee. Aber das ist längst nicht alles: «Ich schaue auch, dass es ein gutes Miteinander gibt. Dass sich die Leute an die Regeln halten und für uns ist es natürlich auch wichtig, dass sie die Natur respektieren», sagt Camenzind zu Tele M1. An warmen Sommertagen pilgern regelmässig tausende Menschen aus dem In- und Ausland an den Hallwilersee. Hin und wieder gehe da der Respekt im und am Wasser verloren, beobachtet Camenzind. Dann greifen die Ranger auch mal ein. Bussen dürfen sie allerdings nicht verteilen.

Insgesamt sind es fünf Ranger, die am Hallwilersee eingesetzt werden. Dass sie das ganze Jahr über die Natur rund um den See bewachen, findet auch die Bevölkerung toll. «Ich finde das wirklich gut, dass die Leute hier auf die Natur aufpassen», so eine Besucherin. Welche Aufgabe die Ranger sonst noch haben, siehst du oben im Video. (argoviatoday.ch)