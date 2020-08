Nächstes Grossprojekt: SBB investieren 75 Millionen Franken in Erneuerung des Frequenzumformerwerks

In Rupperswil-Auenstein läuft aktuell die heisse Phase der 43 Millionen Franken teuren Sanierung des Wasserkraftwerks. Seit Anfang Juli fliesst im Aarekanal praktisch kein Wasser mehr. Die Arbeiten an dieser Grossinvestition dauern bis im kommenden Frühling. Und schon ist ein noch grösseres Bauvorhaben in Sicht: SBB und Swissgrid wollen rund 75 Millionen Franken in die Gesamterneuerung des Frequenzumformerwerks Rupperswil investieren. Es liegt auf Aarauer Boden im Wald zwischen Rupperswil und Rohr. Die meisten Passanten nehmen es nur wegen des «SBB»-Wegweisers, der von der Kantonsstrasse in den Wald hinaus zeigt, wahr.

Kühlhaus am Steinerkanal kann abgebrochen werden

Wer genau hinsieht, entdeckt im Moment neben der Strasse Holzpföstchen. Sie deuten an, dass etwas im Busch ist. Nicht ein normales Baubewilligungsverfahren, sondern ein Plangenehmigungsverfahren nach Eisenbahngesetz. Die Unterlagen liegen bis am 18. September in Aarau und Rupperswil auf. Mit Opposition ist eher nicht zu rechnen, da das Projekt laut einer UVP umweltverträglich ist. So werden Ölkabel zurückgebaut, die sich in der äussersten Schutzzone des geplanten Grundwasserpumpwerks Suret befinden würden.

Wegen des Technologiewechsels von Wasser- auf Luftkühlung beim Frequenzumformer wird das relativ grosse Kühlhaus am Steinerkanal überflüssig. Laut Plangenehmigungsunterlagen handelte sich bei der Kühlwasserentnahme um einen «bedeutenden technischen Eingriff in der Auenlandschaft».

Das bestehende Frequenzumformerwerk stammt aus dem Jahr 1925. Es ist 1965 teilmodernisiert worden. Die Anlage ist für die SBB «sehr bedeutend», von Rupperswil aus werden zehn ihrer Unterwerke mit Bahnstrom versorgt. «Der Bedeutung des Knoten Rupperswil als wichtiger Energie-Scharnier-Punkt Ost-West und Nord-Süd im SBB-Netzt wird bei der Erneuerung ein spezielles Augenmerk geschenkt», heisst es. Die Anlage werde soweit wie möglich als zwei unabhängige Teile aufgebaut. So werden in der Umformerhalle zwei statische Frequenzumrichter installiert.

Der Bau beginnt 2023 und dauert 44 Monate lang

Ursprünglich war geplant, die Modernisierung bei laufendem Betrieb durchzuführen. Das hätte acht Jahre lang gedauert und noch mehr gekostet. Jetzt wird die Inbetriebnahme des Frequenzumrichters Regensdorf ZH abgewartet. Anfangs 2023 wird Rupperswil abgeschaltet. Die Arbeiten dauern dann bis Mitte 2026 – also 44 Monate.

Ganz am Anfang steht der Bau von drei neuen Masten. Dafür müssen gut 6 Aren Wald gerodet werden. Ersatzaufforstungen sind vor Ort möglich, weil sechs bisherige Masten abgebrochen werden können.