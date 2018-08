Auch wenn noch nicht klar ist, wer letztendlich baut und wer die finanziellen Mittel bereitstellen wird, steht doch fest: In Lenzburg wird in den nächsten Jahren ein zweistelliger Millionenbetrag in drei Werkhöfe investiert. Der Stadtrat hat zusammen mit der Forstkommission Lenzia einen entsprechenden Grundsatzbeschluss gefällt – auf Antrag der Task Force, die im Nachgang des Brandes des Forstwerkhofes im Juni 2017 eingesetzt worden ist (Brandursache war ein technischer Defekt in einem Elektrotableau).

Der Bau des zwischenzeitlich zerstörten Forstwerkhofs hatte vor zehn Jahren 1,84 Millionen Franken gekostet. Bauherr war die Ortsbürgergemeinde, die das Gebäude an die Forstdienste Lenzia vermietete. Es ist wahrscheinlich, dass dies auch jetzt wieder der Fall sein wird. Die Ortsbürgergemeindeversammlung müsste einen entsprechenden Kredit genehmigen. Bis der neue Bau am alten Ort steht, wird der Werkhof auf das Zeughausareal in die AGF-Halle (bisher Stapferhaus) verlegt. Dafür sind kleine Umbauten für einige zehntausend Franken notwendig. Bezug soll im Dezember oder Januar sein. Die Zwischenlösung dürfte rund drei Jahre benötigt werden.