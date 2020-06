Nach Umzug in Malagahaus: Kantonspolizei und Regionalpolizei unter einem Dach

Stressig sei es gewesen, erinnert sich André Fuss (Bild), Stützpunktchef der Kantonspolizei, an den Zügeltermin. Doch jetzt seien schon bald alle Kisten ausgeräumt und die Räume eingerichtet. «Der Stützpunkt Lenzburg ist modern und den neusten Erkenntnissen angepasst.» Lachend ergänzt er: «Ich freue mich, dass nun das beste Team auch den besten Stützpunkt hat.» In Lenzburg beschäftigt die Kapo drei Polizistinnen, 15 Polizisten und einen zivilen Mitarbeiter.

Anfang 2007 ist die Regionalpolizei an die Niederlenzerstrasse gezügelt. Nun hat die Kantonspolizei ihren Stützpunkt an die gleiche Adresse verlegt. Achtzig Jahre lang war sie im Bezirksgebäude am Metzgplatz untergebracht. «Wir sind hier noch enger mit der Regionalpolizei Lenzburg verbunden. Die Zusammenarbeit war schon vorher sehr gut, wird aber noch intensiviert und die Wege sind nun deutlich kürzer», beurteilt André Fuss die Vorteile.