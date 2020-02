Nach Turnhallen-Brand: Holderbank singt und turnt wieder – dank Nachbarn

Als am Freitagabend, 14. Dezember, an der Dorfweihnacht in der Turnhalle die Bevölkerung zum Weihnachtslied «Stille Nacht» anstimmte, ahnte niemand, dass hier zum letzten Mal gefeiert werden würde. Nur wenige Tage später, in der Nacht vom Montag auf den Dienstag, haben sich Flammen in das historisch wertvolle Walmdach gefressen und die über 100-jährige Turnhalle bis auf die Grundmauern zerstört. Das Ereignis hat die Gemeinde tief getroffen. Die Turnhalle war sozusagen das Epizentrum des Dorfes: Hier hatten die Gemeindeversammlungen und die Vereinsanlässe stattgefunden: Auf der Bühne wurde geturnt, konzertiert, Theater gespielt und vorgeführt, was zuvor wochen- und monatelang in der Halle geübt worden war. Auch Gemeindeammann Herbert Anderegg war der Schreck in die Glieder gefahren, und er liess den Emotionen freien Lauf. «Ich könnte ‹lätschen›, wenn ich an die Halle denke», sagte er wenige Tage nach dem Brand in dieser Zeitung. Damit drückte er wohl die Gefühlslage vieler Holderbanker aus.

Wie sehr die nun in Schutt und Asche liegende Turnhalle Holderbank beschäftigt, wird auch in der aktuellen Ausgabe der Dorfzeitung «Holori» sichtbar. Schwarz auf weiss zeigt sich die Fassungslosigkeit über das Geschehene: Kaum ein Beitrag, der nicht einen Zusammenhang zum Brandereignis herstellt. «Die Welt war noch in Ordnung», heisst es im Bericht über die Weihnachtsfeier. Emotionsgeladen und einem Nachruf auf die abgebrannte Halle gleich kommt das vom Gemeindeammann geschriebene «Holori»-Vorwort. Nur wenige Monate vor dem Brand habe die Holderbanker Turnhalle mit ihrer historisch wertvollen Holzdecke die Titelseite der Zeitschrift «Kunst + Architektur» geziert, schreibt Herbert Anderegg. Und er erinnert daran, dass er als Mitglied des Turnvereins in den vergangenen 45 Jahren unzählige Male die Seilzüge der Dachluken bedient und die Luken geöffnet hat. «Und auch wieder geschlossen, wenn der Luftzug im leichten Turntenue spürbar wurde.» Von den Luken sind nur noch die Binder, spezielle Teile der Dachkonstruktion, übrig geblieben.