Die rätselhafte, mittels Beschwerde beim Obergericht angefochtene Konkurseröffnung der Bäckerei-Konditorei Studler AG, die grosse Wut von Peter Studler auf das Bezirksgericht Lenzburg («Da ist dem Gericht ein grosser Fehler passiert; ein Versagen von allen Beteiligten», sagte er in der AZ von gestern) – das alles hat einen Hintergrund. Es zeigt sich: Studler ist, als Privatperson oder mit seinen Firmen, in mehreren Angelegenheiten in Rechtsfälle verwickelt.

Einer betrifft die Local Group AG mit Gastrobetrieben in Lenzburg, Wohlen und Suhr. Sie ist nicht von der Konkurs-Sache betroffen. Aber Gegen die Local Group, in der Studler als Geschäftsführer und Vizepräsident des Verwaltungsrats amtet (seine Partnerin ist Präsidentin), hat die Staatsanwaltschaft Aarau-Lenzburg einen Strafbefehl ausgestellt.

Das zeigen Recherchen der Aargauer Zeitung. Die AG wurde zu einer Busse von 1000 Franken verurteilt – «Wegen mehrfacher Nichtabgabe der Arbeitgeberbescheinigung», sagt Staatsanwaltschafts-Sprecherin Fiona Strebel auf Anfrage. Arbeitgeberbescheinigungen sind notwendig, um Höhe und Umfang von Taggeldleistungen an versicherte Personen zu ermitteln.

Doch Studler erhob gegen den Strafbefehl Einsprache, worauf die Sache am Bezirksgericht Lenzburg landete. Just am Montag – am Tag also, an dem der Konkurs gegen seine Bäckerei-Konditorei Studler AG publiziert wurde, deren Läden übrigens weiterhin offen sind – errang er am Bezirksgericht Lenzburg einen Freispruch von Schuld und Strafe. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.