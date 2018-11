Gemäss dem Urteil hätte er der Aargauischen Gebäudeversicherung (AGV) rund 570 000 Franken zuzüglich fünf Prozent Zinsen zahlen sollen. Diesen Entscheid hat das Obergericht aufgehoben und das Verfahren an das Bezirksgericht zurückgewiesen. Das Schicksal des Bauern bewegte auch Grossräte: Ralf Bucher (CVP) und Alois Huber (SVP) reichten einen Vorstoss ein, in dem sie die Regressforderung als unverschämt bezeichneten. Und so sass der Landwirt aus Möriken erneut vor dem Lenzburger Bezirksgericht und erneut stellte sich die Frage: Hat seine Fahrlässigkeit zum Flammeninferno geführt?

Sehr zum Missfallen des Verteidigers des Bauern hatte das Gericht ein Gutachten der Beratungsstelle für Unfallverhütung in der Landwirtschaft angefordert und seine Beweisanträge in Form von Stellungnahmen von Stalleinrichtern abgelehnt. Der Anwalt rechnete mit einem Akademiker, der seinem Mandanten vorschreiben würde, wie er seinen Stall zu führen hatte, ohne je eine Kuh gemolken zu haben. Zu seiner grossen Überraschung bekam er den besten Gutachter, den er sich wünschen konnte: Einen ehemaligen Feuerwehrinstruktor und Milchbauern mit eigenem Betrieb, der in Karohemd und in Berndeutsch erklärte: «Ich hätte die Arbeiten genau gleich ausgeführt.»