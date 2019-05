Daniel Ehrlicher (51) hat 35 spannende Tage vor sich. Er nimmt an der «Peking to Paris Rally» teil. Dabei fahren die Teams durch 11 Länder und legen eine Strecke von über 16'000 Kilometern zurück.

Nur zwei schafften es ins Ziel

Die «Peking to Paris Rally» wurde 1907 zum ersten Mal durchgeführt. Ehrlicher sagt: «Damals stand in der Pariser Zeitung ‹Le Matin› die Aufforderung: ‹Was heute noch bewiesen werden muss, ist, dass ein Mann, solange er im Besitz eines Autos ist, alles tun und sich überall hinbegeben kann. Gibt es jemanden, der diesen Sommer eine Fahrt per Automobil von Peking nach Paris unternehmen wird?›» 40 Leute wollten mitfahren, 5 starteten in Peking, doch nur 2 kamen in Paris an. «Mit den damaligen Fahrzeugen, ohne Infrastruktur und Strassen, eine solche Rally zu bewältigen, war eine unglaubliche Challenge», sagt Ehrlicher. «Und das ist es immer noch.»