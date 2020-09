Nach Einbruch und Verfolgungsjagd: Die Polizei nimmt auf Autobahn-Rastplatz drei junge Männer fest

Als die Bewohner eines Einfamilienhauses am Eichenweg in Unterentfelden am Freitagmittag nach

Hause kamen, merkten sie, dass bei ihnen eingebrochen worden war. Von einem Nachbarn

erfuhren die Betroffenen, dass sie gerade zwei Männer und eine Frau gesehen hätten, die zu Fuss geflüchtet und in einem älteren Kombi weggefahren seien.

Sofort meldeten sie dies der Notrufzentrale der Kantonspolizei. Dort war fast gleichzeitig eine weitere

Meldung über den verdächtigen Wagen eingegangen. Die Fahndung trug schnell Früchte: Eine der eingesetzten Patrouillen sichtete den grauen Mercedes wenig später und folgte ihm auf die A1. Als der Fahrer des Autos bemerkte, dass ihm die Polizei auf den Fersen

war, gab er Gas.

Mit Blaulicht und Horn verfolgte die Patrouille den Fluchtwagen, während eine weitere auf Höhe

Schafisheim die Fahrbahn sperrte. Der flüchtende Fahrer versuchte noch auf den Rastplatz Lenzburg auszuweichen und von dort über die Wiese zu entkommen.

Schliesslich gelang es der Polizei schliesslich, den Mercedes zu stoppen und die drei

Insassen festzunehmen. Es handelt sich bei den Verdächtigen um zwei Serben

und eine Kroatin im Alter zwischen 15 und 17 Jahren. Die Kantonspolizei nahm die mutmasslichen Kriminaltouristen für weitere Ermittlungen fest.

Aktuelle Polizeibilder: