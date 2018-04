Oft bilden sich Tandems. So arbeitet Transpörtler Ernst Müller (Häfeli AG Lenzburg) mit dem Boniswiler Tierarzt Markus Haller zusammen. Jener, Hobby-Ornithologe, hat den Feldstecher umgehängt und weist auf die Vögel hin, die den Soundtrack zur Pflanzaktion bilden. Da lacht der Grünspecht, man hört Buchfink, Kohlmeise und Zaunkönig, in der Ferne einen Eichelhäher. Und mit höherer Kadenz als die Arbeiter, welche die Latten für den Wildschutz in den Boden hämmern, klopft der Buntspecht.

Es wird speditiv gearbeitet zwischen Buschwindröschen und Schlüsselblumen, wo auch der anderthalbjährige Lian, der Sohn von Kilian Ziegler, sich mit Stecken und Knäckebrot die Zeit vertreibt. Fröhliche Stimmung, auch in der Pause bei Kaffee und Nussgipfel.

Die Pflanzaktion im Schlattwald, wo der Sturm Burglind gewirkt hat, steht im Dienst eines Eichenwaldprojekts des Kantons. «Bis 2025 werden jedes Jahr 30 Aren Wald mit Eichen bepflanzt», sagt Heinz Bruder. Von den neu gepflanzten Bäumen, im Abstand von rund 1,5 Metern gesetzt, erreichen nicht alle ihr «Erwachsenenalter» von gut 150 Jahren. Etwa 70 Prozent wüchsen an; es gehe bei der Bewirtschaftung darum, die stärksten Pflanzen zu fördern. Etwa jede Zehnte der neu gesetzten Eichen soll dereinst Qualitätsholz liefern.