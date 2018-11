Am Dienstag stand ein Büezer vor dem Gericht, wie es ihn überall gibt in der Schweiz: Zu Hause, in Portugal, hat der 52-Jährige eine Frau und drei Kinder, der Kleinste drei Jahre alt. Die Frau arbeitet, genau wie er. Sie in Portugal, er hier in der Schweiz. Auf dem Bau, als ungelernter Eisenleger, mit wechselndem Stundenlohn, mal bringt er es auf 4500 Franken im Monat, mal auf 4000 Franken. Mit dem Einkommen unterstützt er die Familie zu Hause.

Vor einem Jahr dann wurde sein Leben auf den Kopf gestellt: Nach Feierabend brach auf einer Baustelle, auf der er eben noch gearbeitet hatte, ein Brand aus. Gegen 20 Uhr entdeckte ein Nachbar Rauch im Gebäude, die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern. Was blieb, waren verkohlte Holzbalken und starke Rauchentwicklung in der angrenzenden Wohnung. Der Sachschaden beläuft sich auf 24'000 Franken. Der Verdacht fiel schnell auf den Portugiesen: Er war es, der auf der Baustelle bis um 16 Uhr mit einer Winkelschleifmaschine Armierungseisen geschnitten hatte.