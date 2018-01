Es rattert und knattert schon am frühen Morgen in der Kiesgrube Neumatt. Die gfräsige Schaufel des Pneuladers stösst in die Grubenwand, hebt eine grosse Ladung des Kies-Sand-Gemenges hoch und lässt sie auf die Ladefläche im bereitstehenden Dumpers, einem Spezialfahrzeug für Kiestransporte, fallen.

Im nahen Kieswerk der Kies Lenz AG wird das Rohmaterial weiter verarbeitet. Etwas weiter von diesem Abbauort entfernt, an der Ostwand der Grube, sieht es ebenfalls danach aus, als sei an dieser Stelle erst kürzlich gefuhrwerkt worden. Auf einer Länge von rund 25 Metern hat sich der aufgeschüttete Humuswall gelöst und ist in die Tiefe gestürzt.

An diesem Ort war jedoch kein Pneulader am Werk, hier hat die Natur Spuren gegraben. Die Orkane Burglind, Evi, Friederike und die damit verbundenen anhaltenden Regenfälle haben in den vergangenen Wochen nicht nur in den Wäldern der Region grossen Schaden angerichtet. Auch die Kiesgrube Neumatt wurde in Mitleidenschaft gezogen.