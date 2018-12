Sportliche Premiere

Trotz der Bauarbeiten war der Mittelaltermarkt im September mit 9000 Personen sehr gut besucht. Dies sind 20 Prozent mehr als im Vorjahr. Ein besonderes Highlight gab es im Oktober im Schloss Hallwyl, zum ersten Mal führte der Hallwilerseelauf durch den Schlosshof.

Am 6. Januar präsentiert Museum Aargau in der Klosterkirche in Rheinfelden das Thema für nächstes Jahr: «Gaumenfreuden! Essgeschichten aus 2000 Jahren». Dabei wird sich alles um die Ess- und Trinkgeschichten aus zwei Jahrtausenden drehen. In diesem Rahmen gibt Museum Aargau ein Kochbuch mit Rezepten aus dem Mittelalter zum Nachkochen heraus.