«MS Delphin» Hier wird ein Passagierschiff auf dem Hallwilersee abgeschleppt Am Samstagnachmittag spielte sich auf dem Hallwilersee eine ungewöhnliche Szene ab. Während des Anfahrens des Steges versagte der Motor des Passagierschiffes «MS Delphin». Ein anderes Schiff brachte den Kahn mit einem Abschleppmanöver zurück in die Werft.

Video: ArgoviaToday / Severin Mayer

Die Besucher und Besucherinnen am Hallwilersee staunten am Samstagnachmittag nicht schlecht: Das jüngste Passagierschiff der Schiffsfahrtgesellschaft Hallwil «MS Delphin» musste am Mittag aufgrund eines Motorschadens abgeschleppt werden, wie Ueli Haller, Chef der Schifffahrtsgesellschaft Hallwilersee, auf Anfrage von ArgoviaToday bestätigt.

Die Passagiere des 34 Meter langen Schiffes sind alle unversehrt geblieben. In Seengen wurden sie gemeinsam mit den wartenden Gästen auf ein anderes Schiff verfrachtet. Nach einer Kontrolle in der Hafenanlage wurde der Fehler kurzerhand wieder behoben. Seit Sonntag ist die «MS Delphin» wieder voll im Einsatz.