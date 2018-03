Am Dienstag, 13. März 2018 beginnt die Gerichtsverhandlung zum Vierfachmord in Rupperswil. Weil das Bezirksgericht Lenzburg zu klein ist, wird der Prozess im Gebäude der Mobilen Polizei in Schafisheim durchgeführt. Zugelassen werden 65 Journalisten und 35 Zuschauer.

Nun wird bekannt, wie viele Privatpersonen sich angemeldet hatten: 270 Leute wollten die Verhandlung live verfolgen, wie Gerichtssprecherin Nicole Payllier sagt. Darunter waren viele Jus-Studenten.