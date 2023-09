Möriken-Wildegg Umfangreiche Strassensanierung: Baustelle befindet sich neu östlich der Kreuzung Nächste Etappe bei der Strassensanierung in Möriken: Es kommt zu Umleitungen und Sperrungen.

Zum Sanierungsprojekt gehört der Umbau der Kreuzung Unteräsch-/Dorfstrasse in einen Minikreisel. Bild: Eva Wanner

Die umfangreiche Strassensanierung mitten in Möriken kommt in die nächste Phase: Der Baustellenbereich befindet sich bis voraussichtlich Ende November neu im östlichen Bereich der Kreuzung Unteräsch-/Dorfstrasse. Der Verkehr wird wie bis anhin mittels Lichtsignalanlage einspurig durch die Baustelle geführt, teilt die Gemeinde Möriken-Wildegg mit. Gesperrt sind sowohl die Durchfahrt Othmarsingerstrasse in beide Richtungen als auch die Zu- und Wegfahrt Arberweg. Die Zu- und Wegfahrt Rössligasse wird laut Gemeinde grundsätzlich – mit Ausnahme einzelner Arbeitsschritte wie Belagseinbau – aufrechterhalten.

Es ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Bild: zvg

Entlang der Niederlenzerstrasse ist das Trottoir gesperrt. Die Fussgänger werden über den Arberweg umgeleitet. Über den Oberdorf- und Bühlweg umgeleitet werden die Velos, die aus Richtung Niederlenzerstrasse kommen.

Bushaltestelle wird an die Zehntengasse verlegt

Die Haltestelle Gemeindehaus wird ab Dienstag, 19. September, an die Zehntengasse verlegt und von den Linien 380 und 381 der RBL Regionalbus Lenzburg bedient. Für die Linie 382 können die Fahrgäste die Haltestelle Züriacker benützen.

Zur Erinnerung: Das Projekt umfasst die komplette, etappenweise Sanierung des Strassenoberbaus zwischen Schulhaus Möriken und Einmündung Lehmgrube sowie den Umbau der Kreuzung Unteräsch-/Dorfstrasse in einen Minikreisel. Weiter werden Arbeiten an sämtlichen Werkleitungen ausgeführt. Baustart war im August des vergangenen Jahres, der Abschluss ist im Frühling/Sommer 2024 geplant. (mhu)