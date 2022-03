Möriken-Wildegg Umbau Bahnhof: Es wird auch in der Nacht gearbeitet Der Bahnhof von Möriken-Wildegg wird völlig umgestaltet. Daran beteiligt sind die Gemeinde, der Kanton und die SBB. Letztere erneuert im Zuge der Arbeiten auch noch die Fahrbahn auf einer Länge von vier Kilometern. Gearbeitet wird auch nachts.

Der Bahnhof in Möriken-Wildegg soll sich stark verändern. Am 20. März wird zum ersten Mal in der Nacht gearbeitet. Sandra Ardizzone

Bald geht der grosse Umbau am Bahnhof Möriken-Wildegg los. Dauern wird er voraussichtlich rund zwei Jahre, kosten soll er 32 Millionen Franken, wie es in einer Mitteilung der SBB heisst. Parallel zu den Umbauten auf den Areal sollen Unterhaltsarbeiten an der Fahrbahn stattfinden. Schotter, Schwellen und Schienen werden auf vier Kilometern Länge erneuert.

Gearbeitet wird daran auch in der Nacht. Unvorhergesehenes beim Bau oder etwa bei Unwettern könne zu Verschiebungen der Daten führen. Geplant ist aktuell aber, dass jeweils ab Mitternacht bis 6 Uhr morgens an den Schienen gewerkelt wird. Erstmals in der Nacht vom Sonntag, 20., auf den Montag, 21. März. Das nächste Mal dann vom Sonntag, 27., auf den Montag, 28. März.

Im April finden Arbeiten vom Samstag, 23., auf den Sonntag, 24., statt sowie vom Donnerstag, 28., auf den Freitag, 29. Auch danach wird noch in der Nacht an den Gleisen gearbeitet. Die Gemeinde Möriken-Wildegg hat die Daten auf ihrer Website unter «Aktuelle Projekte» online geschaltet.

Grosser Umbau geplant

Zu finden ist dort auch der Projektbeschrieb. Die SBB bauen demnach eine neue Wartehalle, ersetzen die Perronmöblierung und überdachen das ostseitige Kundencenter. Ausserdem bauen sie die Personenunterführung zurück und an einem anderen Ort neu auf und erhöhen zwei Perrons, um ein stufenfreies Einsteigen in die Züge zu ermöglichen. Zwei provisorische Perrons würden sicherstellen, dass die Reisenden sicher in die Züge einsteigen können. Der neue Weg zu den Zügen werde ausgeschildert.

Parallel zum Projekt der Bahn bauen die Gemeinde und der Kanton dies- und jenseits der Gleise die Infrastruktur behindertengerecht aus. Laut der Projektinformation, welche die Gemeinde auf ihrer Website veröffentlicht hat, sollen zwei voneinander getrennte Bereiche am Bahnhofplatz entstehen. Im einen soll der Bushof und die Bahnzugänge, im anderen der Vorplatz vor dem historischen SBB-Bahnhofsgebäude. «Weiter entstehen Kurzzeit-Parkplätze, eine Unterflursammelstelle sowie zusätzliche Aufenthalts-, Fussgänger- und Velobereiche», heisst es.