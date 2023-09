Möriken-Wildegg Möriken-Wildegg holt Einweihung des sanierten Lagerhauses am «Traditions-Wuchunänd» im Wallis nach Nach umfassender Aussensanierung des Berghauses auf der Bettmeralp, bereitet sich Möriken-Wildegg auf ein Fest der besonderen Art vor. Am «Traditions-Wuchunänd» im Wallis soll die Einweihung des Lagerhauses nachgefeiert werden. Eingeladen ist der ganze Kanton.

Das sanierte Berghaus Bettmeralp in den Wintermonaten. Bild: Gemeinde Möriken Wildegg/zvg

Das 1970 fertiggestellte Berghaus auf der Bettmeralp hat für die Gemeinde Möriken-Wildegg einen besonderen Stellenwert. Mit Platz für bis zu 72 Personen und seiner Lage in einer Waldlichtung der Bettmeralp ist das Berghaus seit Jahrzehnten ein beliebter Ort für Schul- und Ferienlager. Im Sommer 2019 stimmte die Gemeinde Möriken-Wildegg einem Kredit in Höhe von 1,256 Millionen Franken zu, um das Berghaus energetisch zu sanieren. Das Vorhaben umfasste diverse, grössere Ausbesserungen. Allem voran setzte die Sanierung ein Zeichen: Das Lagerhaus bleibt ein Teil von Möriken-Wildegg.

«Während andere Gemeinden aus Kostengründen ihre Ferienhäuser aufgeben, steht Möriken-Wildegg für ihr Haus auf der Bettmeralp ein», sagt Gemeinderat Stefan Säuberli. «Die Bettmeralp ist ein wichtiger Teil unseres Gesellschaftslebens.» Pro Jahr sei das Lagerhaus während rund 30 Wochen vermietet. «Für das Haus spielt die Seniorengruppe eine grosse Rolle. Jedes Jahr gehen zwischen 20 und 25 Senioren, mehrheitlich pensionierte Männer, ins Berghaus und renovieren, installieren und kontrollieren diverse Sachen», berichtet Säuberli weiter. Zusätzlich zu den kostensparend ausgeführten Arbeiten bietet diese Aufgabe den Teilnehmenden Geselligkeit und Zusammenhalt.

Eine Gruppenbild aus dem Jahre 2017: die Seniorengruppe hält mit ihrem Arbeitseinsatz das Berghaus in Schuss. Zvg / WOZLZB

Zum Bedauern aller Berghaus-Fans konnte das sanierte Lagerhaus aufgrund der Pandemie nicht gebührend eingeweiht werden. Auch das 50-Jahr-Jubiläum fiel 2020 Corona zum Opfer. Ebenso ist der letzte «Tag der offenen Tür» schon viel zu lange her. «Es ist höchste Zeit, etwas zu unternehmen, um unser tolles Berghaus zu feiern», erzählt Säuberli. Im Zuge dessen entschieden sich die Gemeinden Bettmeralp und Möriken-Wildegg dazu, gemeinsame Sache zu machen.

Das Berghaus Bettmeralp von Möriken-Wildegg im Jahre 2017 vor seiner umfangreichen Sanierung. Bild: zvg/ WOZLZ

So kommt es, dass der Aargau am kommenden «Traditions-Wuchunänd» vom 16. und 17. September Gastkanton auf der Bettmeralp ist. Säuberli: «Wir zeigen unsere Traditionen in Form eines kleinen Jugendfestumzugs, dem ‹Chlaus-Chlöpfe›, und einer Trachtengruppe. Anschliessend gibt es Raclette im Lagerhaus, wo die Türen für die Öffentlichkeit offenstehen.» Am Traditionswochenende sollen Bräuche gepflegt und gefeiert werden. Der Event umfasst Ausstellungen und diverse Darbietungen – zum Beispiel dem «Gilihüsine»-Turnier, einer urtümlichen Form des Hornussens. Walliser Köstlichkeiten, Musik und Spiele runden das Angebot ab.

Das Lagerhaus der Gemeinde Möriken-Wildegg auf der Bettmeralp kurz nach der Sanierung Bild: Nadja Rohner

Als besonderes Extra bietet das Organisationskomitee aus Möriken-Wildegg in Zusammenarbeit mit dem Verein Depot- und Schienenfahrzeuge Koblenz, der Aletsch Arena und der Gemeinde Bettmeralp einen Extrazug an – es sind Personen aus dem ganzen Aargau willkommen. Am Samstagmorgen geht es los: Ab Brugg, Wildegg, Aarau und Rothrist nach Brig, dann mit dem Postauto zur Talstation Betten und mit der Gondel zur Bettmeralp. Während der Fahrt gibt es Unterhaltung, einen Kaffeewagen und die Möglichkeit, Blumenschmuck für den Umzug zu «chränzlen». Schliesslich will sich der Aargau in bester Form im Wallis präsentieren.