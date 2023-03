Möriken-Wildegg Traditionelles Schaufahren: Die Modellschiff-Kapitäne kehren zurück Am Schaufahren des Aargauischen Schiffsmodellbau-Klubs werden Gäste aus der ganzen Schweiz sowie dem umliegenden Ausland im Schwimmbad Möriken-Wildegg erwartet. Der Verein verspricht eine beeindruckende Vielfalt.

In den vergangenen Jahren fand der Anlass in Wohlen statt. Bild: Eddy Schambron/Archiv AZ

Für die Modellschiff-Kapitäne ist es wie ein Heimkommen: Am 15. und 16. April treffen sie sich zum traditionellen Schaufahren im Schwimmbad Möriken-Wildegg. Wieder. In den letzten Jahren war der Aargauische Schiffsmodellbau-Klub (ASK) jeweils in Wohlen zu Gast. Dort ist die Durchführung nun aber nicht mehr möglich.

Wie früher werden Modellbauer aus der ganzen Schweiz sowie aus dem umliegenden Ausland erwartet – alles in allem 50 bis 100 Personen, dazu auch Zuschauerinnen und Zuschauer. Den Anlass nicht verpassen dürften alle, die Interesse am Modellbau haben, Familien mit Kindern genauso wie Pensionierte, die vielleicht noch nie ein solches Schaufahren erlebt haben, sagt Frank Fehlmann aus Hausen, Präsident des Aargauischen Schiffsmodellbau-Klubs.

Die Kinder können ein Modellschiff bauen

Als Highlights – neben der Ausstellung, an der übrigens nicht nur Schiffe zu sehen sind – bezeichnet der Präsident die Grossmodelle, wie dasjenige des Schaufelraddampfers «Gallia» mit Echtdampfantrieb oder aber die Luxusjachten und Flugzeugträger, die in einmaligen Hafenanlagen anlegen werden. Weil dieses Schaufahren der erste Anlass dieser Art nach der Winterpause sei, könne man sich auf neue Modelle freuen, die in den vergangenen Monaten entstanden seien. Für Kinder seien das Selberfahren mit Mietbooten sowie das Basteln eines ersten schwimmenden Modellschiffs jeweils ganz besondere Erlebnisse, sagt der Präsident.

Kurz: Die Vielfalt sei – «wie immer» – beeindruckend, verspricht der Verein. Die Wahl des Schwimmbads Möriken-Wildegg sei übrigens kein Zufall: Einerseits eigne sich die Anlage hervorragend, andererseits hätten verschiedene Mitglieder einen starken Bezug zur Gemeinde. Zudem hätten sie eine zuvorkommende Schwimmbadkommission sowie offene Behördenmitglieder und Ansprechpersonen angetroffen. «Wir freuen uns auf die Rückkehr nach Wildegg, wo der Anlass in den Achtziger- und Neunzigerjahren viele Male durchgeführt wurde», stellt Präsident Fehlmann fest. «Dies lässt bei den langjährigen Mitgliedern schöne Erinnerungen aufkommen.»

Auch Nachtfahren mit beleuchteten Modellen geplant

Der Aargauische Schiffsmodellbau-Klub wurde 1980 gegründet und zählt heute rund 40 Mitglieder. Diese bauen in unzähligen Arbeitsstunden unterschiedliche Modelle vom Fischkutter bis zum Passagierschiff und fahren diese auch auf dem Wasser. Das Sailing-Team, eine Untergruppe, segelt ebenfalls Regatten auf dem Hallwilersee.

Geöffnet ist das Schaufahren am Samstag von 11 bis 21 Uhr sowie am Sonntag von 10 bis 16 Uhr. Am Samstag ist um 20 Uhr ein Nachtfahren mit beleuchteten Modellen angesagt. Als Unkostenbeitrag wird ein Eintritt von 5 Franken pro Person erhoben, ausgenommen sind Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre.