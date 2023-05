Möriken-Wildegg Schulsozialarbeit aufstocken: «Zunahme an selbstverletzendem Verhalten, Angststörungen oder Vandalismus im öffentlichen Raum» Die Traktanden der Gemeindeversammlung in Möriken-Wildegg bergen Potenzial für Diskussionen.

Die Schule wird in mehreren Traktanden behandelt. Bild: Michael Küng

Das wird eine Gmeind der Superlative. Zumindest weisen die Traktanden stark darauf hin. Nebst der Rechnung stehen am 22. Juni in Möriken-Wildegg etwa der Verkauf des Multimedianetzes und der viel diskutierte Verpflichtungskredit für das Hochwasserschutzprojekt mit ökologischer Vernetzung auf dem Programm.

Dann geht’s auch noch um den grossen Wurf in Sachen Schule. An der Sommergmeind 2021 hatte der Souverän 500’000 Franken für die räumlich-strategischen Untersuchungen der Schulraumerweiterung gesprochen. Nun beantragt der Gemeinderat einen Zusatzkredit von 100’000 Franken. Denn: «Im Zuge der Untersuchungen kam es immer wieder zu unerwarteten Wendungen innerhalb des Projekts», erläutert der Gemeinderat zum Traktandum. Etwa die Anfragen aus umliegenden Gemeinden, sich Möriken-Wildegg schultechnisch anzuschliessen. Dafür müssen Finanzierungs- und Beteiligungsmodelle sowie Verträge erarbeitet werden.

Neue Turnhalle an anderem Ort

Bereits ergeben hätten die Untersuchungen Folgendes: Für einen Schulhaus-Neubau sei der Standort der heutigen, sanierungsbedürftigen Turnhalle 4 in der Schulanlage Hellmatt am besten geeignet. Es habe sich gezeigt, dass es «aus pädagogischen, personalpolitischen und stundenplantechnischen Gründen» mindestens eine Zweifach-Turnhalle bräuchte. Als Standort wäre eine gemeindeeigene Parzelle geeignet. «Die Zonenzugehörigkeit und die Nähe zu den beiden Schulanlagen in Möriken und Wildegg sowie die Möglichkeiten für zusätzliche Aussenanlagen und der bestehende Parkplatz Mitteläsch bieten eine optimale Grundlage für den Standort», führt der Gemeinderat aus.

Es soll eine Planungskommission gewählt werden, in der auch Vereins- und Schulvertreter Einsitz nehmen. Beantragt wird ein Planungskredit von 430’000 Franken.

Mehr Stellen für Schule und Steuern

Abzustimmen hat der Souverän schliesslich noch über die Erhöhung von Stellenprozenten. 100 mehr sollen es bei der Schulsozialarbeit werden (heute: 70). Die Schülerzahlen seien seit Einführung der Schulsozialarbeit im Jahr 2005 von 600 auf 900 gestiegen. «Der Schulalltag zeichnet sich durch die zunehmende Komplexität aus. Unterschiedliche Wertvorstellungen, verschiedene kulturelle Herkunft der Schülerinnen und Schüler sowie zahlreiche äussere Einflüsse erfordern neue Konzepte, die den Unterricht ergänzen», heisst es. Auch die Pandemie habe Spuren hinterlassen, «die psychische Gesundheit der Jugendlichen hat sich deutlich verschlechtert, erkennbar zum Beispiel an einer Zunahme an selbstverletzendem Verhalten, Angststörungen oder Vandalismus im öffentlichen Raum».

Die Schulverwaltung ist heute mit 140 Stellenprozenten dotiert und soll ganze 175 mehr erhalten. Seit der Abschaffung der Schulpflegen Ende 2021 seien deren Aufgaben von der Geschäftsleitung, der Schulleitung, der Schulverwaltung und der Gemeindeverwaltung übernommen worden. «Der Gemeinderat wollte das erste Jahr der neuen Führungsstrukturen abwarten und Erfahrungen sammeln, bevor der Gemeindeversammlung Anträge unterbreitet werden», erklärt die Behörde. Die administrativen Aufgaben vom Kanton würden aber immer mehr und komplexer, die Schulverwaltung sei «ein wichtiges Dienstleistungszentrum für das Management der Schule». Um ihre Aufgaben zu erfüllen, brauche sie aber eben genügend Ressourcen.

Um 60 Prozent aufgestockt werden soll die Abteilung Steuern (heute: 290). Würden aktuell 3300 Steuererklärungen bearbeitet, dürften es in den nächsten drei bis vier Jahren schon 300 mehr sein, so der Gemeinderat. Der Bedarf für eine Stellenerhöhung sei ausgewiesen.