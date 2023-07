Möriken-Wildegg Ludothek steht kurz vor dem Aus – erneut: «Wir brauchen ein komplett neues, engagiertes Team» 600 Spiele und Spielsachen, Spieleabende, Kerzenziehen: Die Ludothek in Möriken-Wildegg bietet so einiges. Aber nur noch bis im Herbst, wenn sich nicht mehrere Personen dafür engagieren. Der bisherige Vorstand will geschlossen zurücktreten.

600 Spiele und Spielsachen können in der Ludothek in Möriken-Wildegg ausgeliehen werden (Bild: März 2022). Bild: zvg

Es klingt drastisch. «Der Ludothek Möriken-Wildegg fehlen wichtige Vorstandsmitglieder und sie wird aus diesem Grund ab den Herbstferien 2023 schliessen.» Das postet die Ludothek auf ihrer Facebook-Seite. Und den Zusatz: «Dies ist leider kein böser Scherz, sondern traurige Wahrheit.»

Es folgt eine Erklärung, dass langjährige Vorstandsmitglieder ausscheiden und dass es so nicht möglich sein wird, die Ludothek weiterzuführen. Ausserdem, dass die Hoffnung bestehe, dass sich doch noch eine grössere Gruppe dazu entscheide, weiterzumachen.

«Je mehr, desto besser natürlich»

Isabel Weber, Präsidentin der Ludothek Möriken-Wildegg, präzisiert auf Anfrage, dass aktuell fünf Mitglieder im Vorstand seien. Gemäss den Statuten brauche es mindestens drei. Aufhören wolle der gesamte bestehende Vorstand.

Aktuell seien die Rollen im Vorstand so verteilt: Das Co-Präsidium kümmere sich um Website, Kommunikation mit den Mitgliedern, Organisation von Events und der Ludothek an sich. Die Aktuarin führt die Sitzungsprotokolle und betreut die Facebook- und die Instagram-Seite. Der Kassier führt das Kassenbuch, und die Spielführerin kümmert sich um Neuanschaffungen und Reparaturen, «eine sehr zeitaufwendige Arbeit», so Weber.

Zusätzlich zu den Vorstandsmitgliedern brauche es ausserdem acht bis zehn «sehr engagierte Mitarbeitende», sagt sie, und fügt an: «Je mehr, desto besser natürlich.»

Schon vor zwei Jahren kurz vor der Schliessung

Auf die Aufrufe in den Sozialen Medien und im Dorf hätten sich bereits einige Interessierte gemeldet, so Weber. Die Suche dauere aber schon seit einiger Zeit an, «vor zwei Jahren hat es bereits so ausgesehen, dass die Ludothek aufgrund Mitarbeitermangel schliessen muss». Vier neue Mitarbeitende hätten sich damals gemeldet, es seien über die Zeit noch weitere dazugekommen, die aber nicht alle dabeiblieben. «Aus dieser Erfahrung wissen wir, dass es mehr braucht als ein paar wenige Interessenten. Wir brauchen ein komplett neues, engagiertes Team.»

Der bisherige Vorstand würde den neuen Mitgliedern übergangsweise mit Rat und Tat zur Seite stehen, so Weber. Er würde Dienste in der Ludothek übernehmen und bei der Organisation von Veranstaltungen helfen. Dazu gehören etwa Spieleabende, die im letzten Winterhalbjahr organisiert wurden und gut angekommen seien. Seit Jahren durchgeführt wird das Kerzenziehen, es sei fast nicht mehr aus dem Dorfkalender wegzudenken.

Playmobil kommt besonders gut an

Nicht nur einzelne Veranstaltungen werden gut besucht, auch die Zahl Mitglieder sei seit der Pandemie wieder gestiegen. 50 aus Möriken-Wildegg und angrenzenden Orten seien aktuell bei der Ludothek registriert, Tendenz steigend, so Weber.

In der Ludothek werden 600 Spiele und Spielsachen ausgeliehen. «Gesellschaftsspiele ab 2 Jahren, TipToi-Spiele, Spiele für draussen, Spiele für Geburtstagsfeste, Fahrzeuge, grössere Holzspielzeuge wie eine Arche Noah, und natürlich Playmobil. Dies ist wahrscheinlich die mit Abstand meistausgeliehene Spielzeuggruppe», zählt Weber auf. Findet sich niemand, der die Arbeit weitermacht, dann wird alles verteilt und verkauft.