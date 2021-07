Möriken-Wildegg

Vor internationalem Traktortreffen: Am Dienstag kann ein historischer Bindemäher bei der Arbeit beobachtet werden

Damit am Traktortreffen in Möriken im September eine Dreschmaschine vorgeführt werden kann, braucht es Weizen. Dieser wird am Dienstag geerntet ‒ ebenfalls standesgemäss mit einer historischen Maschine. Zuschauer sind willkommen.