Möriken-Wildegg Knapper geht nicht: Souverän weist Hochwasserprojekt mit 91 zu 93 Stimmen an den Gemeinderat zurück An der Gmeind in Möriken-Wildegg fand ein Abstimmungskrimi statt. Ganz knapp unterlag der Antrag des Gemeinderats für einen Kredit für einen neuen Bachlauf, der das Hochwasser-Problem gelöst und das räumliche Gesamtkonzept erfüllt hätte.

Das Hochwasser 2016 war die Grundlage für das Projekt. zvg

Laufend wurden zusätzliche Stühle aufgestellt. Dass das Projekt Hochwasserschutz Möriken-Wildegg bewegt, war abzusehen. Dass ganze 208 Stimmberechtigte (von total 2942) an der Gemeindeversammlung teilnehmen würden, war dann aber doch eine Überraschung.

Schnell zeigte sich: Jeder und jede kam offenbar schon mit einer Meinung zum Projekt, das der Gemeinderat seit dem massiven Hochwasser von 2016 erarbeitet hat, an die Versammlung. Grob umrissen geht es darum, dass drei Bäche vom Chestenberg sowie das Oberflächenwasser, das von Brunegg her kommt, in einen neuen Bachlauf in Möriken fliessen sollen.

Der neue Bach hätte auch das genehmigte, räumliche Gesamtkonzept erfüllt, da Chestenberg und Bünz ökologisch vernetzt worden wären. Der Souverän hätte dafür einen Kredit von 3,5 Millionen Franken sprechen sollen; effektiv bezahlt hätte die Gemeinde nach Beiträgen von Bund, Kanton und Aargauischer Gebäudeversicherung noch knapp 1,3 Millionen Franken.

Der Konjunktiv verrät es: Das Projekt vom Gemeinderat wurde so nicht angenommen. Ein Bürger formulierte eine Art Alternativprojekt als Rückweisungsantrag – der dann haarscharf angenommen wurde; mit 93 Ja- zu 91 Nein-Stimmen. Die Konsequenz ist, dass der Gemeinderat an der kommenden Sommergmeind nun ein Vorprojekt mit den Ideen des Bürgers präsentieren muss.

Anonymes Flugblatt flatterte in die Haushalte

Die Meinung kundgetan hatten die Einwohnerinnen und Einwohner auf verschiedenen Kanälen schon vor der Versammlung. Unter anderem flatterte in Möriken-Wildegg ein anonymes Flugblatt ins Haus, das gegen das Projekt schoss. Frau Gemeindeammann Jeanine Glarner (FDP) nahm dies zum Anlass, die Demokratie in der Schweiz zu loben und die Freiheit, seine Ansicht zu äussern. Das sollte man aber offen tun und mit Namen hinstehen.

Einer der Flugblatt-Verfasser tat dies dann an der Gmeind. Es stünden 30 Anstösser und Einwohnerinnen hinter dem Flugblatt, «wir haben schlicht und einfach vergessen, einen Absender anzugeben». Die Meinung bleibt dieselbe; unter anderem sagte der Votant, der geplante Bach werde kein solcher, sondern eine «von Brombeeren überwucherte Kiesrille», da er zu wenig Wasser führen werde. Auch sei er dagegen, für dieses Projekt so viel wertvolles Land herzugeben. Damit stand er nicht alleine; mehrere Voten gingen in diese Richtung.

Glarner sagte dazu, dass im Vorfeld seitens Bürgerschaft teilweise mit falschen Zahlen agiert worden war. Etwa eine Hektare Fruchtfolgefläche sei betroffen; genannt worden waren verschiedentlich drei oder gar fünf, das stimme auf keinen Fall.

Betroffener meldet sich zu Wort

«Ein Bächli sieht anders aus», sagte ein Bürger, der vom Hochwasser 2016 betroffen gewesen war, «es war eine Sintflut». Den Garten hätten sie wochenlang aufräumen müssen, die Versicherung decke diesen Schaden nicht. Er sei für das Projekt.

Ebenso ein weiterer Einwohner: «Ich lege Ihnen ans Herz, das Geschäft anzunehmen.» Es sei eine gute Kombination aus Hochwasserschutz und ökologischer Aufwertung. «Amphibien brauchen kein Wasser, um von A nach B zu kommen, sondern einen geschützten Raum. Der neue Bachlauf wird auch ein Korridor für Insekten, Säugetiere und bietet Boden für Pflanzen», weibelte er für das Projekt. Auch die FDP, namentlich Präsident Stefan Wyss, sprach sich für das Projekt aus.

Neuer Anlauf in einem Jahr

Applaus gab es für fast alle Voten. Besonders stark beklatscht wurde aber eben jener Bürger, der eine Alternative geprüft haben will. Zwei weitere Votanten zogen ihre geplanten Rückweisungsanträge gar zu seinen Gunsten zurück.

Nun denn, mit der unglaublich knappen Abstimmung wird der Gemeinderat beauftragt zu prüfen, ob das Hochwasser-Problem statt mit einer grossen mit mehreren kleinen Massnahmen gelöst werden kann: Ableiten, Rückhalt, Versickern und Objektschutz in Kombination. Dafür, so sagte der erfolgreiche Antragsteller, würde unter anderem weniger Kulturland benötigt. In einem Jahr wird der Gemeinderat nun sowohl sein ursprüngliches als auch das alternative Projekt erneut vor das Volk bringen.