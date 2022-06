Möriken-Wildegg Gemeinde rüstet 450 Laternen auf LED um und testet, wie sehr sie in der Nacht abgedunkelt werden können Auf 30 Prozent wird das Licht am Birchweg in Möriken-Wildegg nach Mitternacht gedrosselt. Bisher hat sich niemand darüber beschwert, es sei zu dunkel.

Alle 450 Leuchten der Gemeinde Möriken-Wildegg werden auf LED umgerüstet. Chris Iseli

Am Birchweg leben die Versuchskaninchen. Dort hat die Gemeinde Möriken-Wildegg eine Teststrecke umgesetzt, wie sie auf ihrer Website schreibt. In der Nacht wird das Licht der Strassenlaternen, die den Weg säumen, bis auf 30 Prozent abgesenkt. Das ist Teil eines grösseren Projekts der Gemeinde: Alle 450 Strassenlaternen werden auf LED umgerüstet. Und zwar etappenweise: In diesem Jahr sind die Leuchten an Kantonsstrassen dran, 2023 und 2024 dann jene an Gemeindestrassen, heisst es in der Mitteilung weiter. Laut Timon Knechtli, Leiter Anlagen und Netze der Regionalen Technischen Betriebe (RTB), werden nur die Leuchtköpfe ausgewechselt, «die Kandelaber bleiben stehen, sofern sie nicht altershalber ersetzt werden müssen».

Die Absenkung der Helligkeit in der Nacht erklärt Knechtli so: «Seit Jahren werden neue Leuchten wie auch Ersatzleuchten mit LED ausgerüstet. Diese werden mit 100 Prozent und 50 Prozent (Nachtabsenkung) betrieben.» Wenn sie auf 30 Prozent herabgesenkt werden, habe das zwei Effekte: Erstens verlängert sich die Lebensdauer, geringer wird dafür der Energieverbrauch.

«Bislang sind noch keine Beanstandungen eingegangen, dass nach Mitternacht zu wenig Licht auf der Strasse sei. Aus unserer Sicht wird die Strasse mit 30 Prozent Leistung noch genügend beleuchtet», so Knechtli weiter. Noch weiter abzusenken, würde indes keinen Sinn machen. «Da stellt sich dann eher einmal die Frage, ob die Beleuchtung ganz ausgeschaltet werden soll.» Dass überhaupt auf LED umgerüstet wird, hat laut Knechtli mit dem bis zu 80 Prozent geringeren Energieverbrauch zu tun. Ausserdem benötigen die Leuchten weniger Wartung als die bisherigen.

Auch in Lenzburg werden die Strassenlaternen auf die modernere Technologie umgerüstet. Dort allerdings gab es Beschwerden wegen der Helligkeit: Die Lampen zünden in heimische Stuben.