Möriken-Wildegg Für den Gemeindesaal sollen weiterhin auch die Dorfvereine zahlen Ihn einmal im Jahr gratis nutzen, den Saal in Möriken-Wildegg. Das beantragte ein Bürger vor drei Jahren. Der Gemeinderat gelangt nun mit einem leicht überarbeiteten Reglement an den Souverän – bei den Kosten bleibt es aber.

Den Gemeindesaal zu benutzen, bleibt kostenpflichtig, egal ob für Dorfvereine oder wie im Bild den Gemeindeschreiberverband, an dessen Generalversammlung im Mai alt Bundesrätin Doris Leuthard aufgetreten war. Chris Iseli

Rabatt bekommen sie. Gratis ist es aber auch für ortsansässige Vereine nicht, den Gemeindesaal in Möriken-Wildegg zu nutzen. Für kommerzielle Veranstaltungen ist ein Einheitspreis festgelegt.

Ein Bürger wollte dies vor drei Jahren ändern. Einmal pro Jahr soll den Dorfvereinen der Gemeindesaal gratis überlassen werden, lautete sein Antrag an der Wintergmeind 2019. Für die Trachtengruppe, so argumentierte er, seien die Mietkosten eine grosse Belastung. Der Verein kämpfe um mehr Mitglieder und plane Aktivitäten für die Öffentlichkeit und Kinder. Einmal im Jahr die Miete zu erlassen, wäre eine Geste an die Vereine, welche sich für das Dorfleben engagieren.

All das ist den Erläuterungen zur kommenden Wintergemeindeversammlung vom 21. November zu entnehmen. Und auch, dass sich der Gemeinderat dagegen entschieden hat, das Reglement betreffend der Preise anzupassen.

Im Vergleich günstig

Dass dies drei Jahre gedauert hat, hat mit dem Entschluss der Behörde zu tun, die Thematik erst nach der Pandemie anzugehen. Ende Juni seien Ortsparteien, Finanzkommission, Kirchen, Vereine, Möwikultur, Freizeitwerkstätte, Hauswarte, Bühnenmeister und Regionalpolizei zur Vernehmlassung aufgefordert worden. Sechs seien eingegangen, zwei enthielten keine Änderungsanträge, drei beantragten redaktionelle Ergänzungen und eine die Anpassung der Gebühren.

Der Gemeinderat bleibt dabei – die Gebühren tun es auch: Kommerzielle Nutzung kostet, auch die Dorfvereine. «Kostenvergleiche mit umliegenden Kulturhäusern haben gezeigt, dass die Tarife in Möriken-Wildegg eher günstig sind und keiner Anpassung bedürfen», schreibt der Gemeinderat dazu. Und weiter: «Für nicht kommerzielle Benutzungen ist es den Dorfvereinen wie bisher möglich, beim Gemeinderat ein Gesuch für den Gebührenerlass zu stellen. Diese Gesuche werden durch den Gemeinderat grosszügig bewilligt.»

Ausserdem werde im Reglement aufgelistet, welche Leistungen von Bühnenmeister und Hauswart in den Grundgebühren enthalten seien. «Die Veranstalter haben dadurch die Möglichkeit, durch Eigenleistungen die Saalgebühren weiter zu reduzieren. Von dieser Möglichkeit haben viele Dorfvereine Gebrauch gemacht», schreibt der Gemeinderat dazu weiter. Ob das Reglement mit den geringfügigen Änderungen von nun an gelten soll, entscheidet der Souverän.

Poolroboter und Nähmaschinen

Gemäss Budget wird Möriken-Wildegg im kommenden Jahr ein kleines Plus von rund 19'000 Franken erwirtschaften. Der Steuerfuss bleibt bei 94 Prozent. In den Erläuterungen heisst es, dass unter anderem für Folgendes mehr ausgegeben wird: den Ersatz des Poolroboters im Schwimmbad und jenen der Nähmaschinen in der Schule, den Austausch des Schliesssystems in den Gemeindeliegenschaften sowie für die Planung diverser Strassenprojekte.

Ausserdem erhöhen sich mehrere gebundene Ausgaben. Etwa die Beiträge an die Regionalpolizei, die Feuerwehr und die Zivilschutzorganisation, jene an die Kreisschule, die Spitex und die Heime. «Auch die Subventionen an die Kinderbetreuung, die Ausgaben für die Sozialhilfe und das Asylwesen steigen nebst den Energiekosten für das Jahr 2023 an», heisst es im Büchlein.