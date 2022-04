Möriken-Wildegg Die Gewerbeausstellung ist auch Dorffest: Sattes Programm am kommenden Wochenende Vom Freitag, 22. April, bis und mit Sonntag, 24. April, stellen 62 Gewerbebetriebe aus Möriken-Wildegg und der Umgebung sich und ihre Tätigkeiten vor. Nachdem die Ausstellung um ein Jahr verschoben wurde, sei die Motivation nun umso grösser, heisst es aus dem OK.

2014 fand die letzte Gewerbeausstellung statt. Jiri Reiner

Sich vom Profi ablichten lassen, Zopftierli backen, ein Autogramm von der Eisschnellläuferin Ramona Härdi holen. Diese drei Dinge haben eines gemeinsam: Sie sind alle möglich an der Gewerbeausstellung in Möriken-Wildegg an diesem Wochenende.

Schon 2021 hätten sich die Gewerbetreibenden nach der letzten Ausstellung 2014 gerne wieder der Öffentlichkeit präsentiert. Es kam dazwischen, was dem ganzen Alltag dazwischen kam: die Pandemie. «Erfreulich ist, dass alles Ausstellerinnen und Aussteller, die bereits 2020 für 2021 zugesagt hatten, dabei geblieben sind und nun mitmachen», sagt Kathrin Hilfiker, im Organisationskomitee zuständig für die Kommunikation.

Es wurden gar noch mehr; 62 Gewerbetreibende aus Möriken-Wildegg und der Umgebung sind am Wochenende dabei. Das OK habe dieses Mal wenig an Rahmenprogramm organisiert – dafür die Ausstellenden umso mehr.

Fünf Hallen werden leergeräumt

Die Ausstellung folgt keinem bestimmten Rhythmus, nur wenn die Mitglieder des Gewerbevereins Lust haben und den Entscheid mittragen, wird eine organisiert, erklärt OK-Präsident Erhard Luginbühl.

Schliesslich sind sie es, die den Effort dann zu leisten haben. Nicht nur an der Ausstellung, sondern schon vorher. Gezeigt und gewerkelt wird am Wochenende unter anderem in den Hallen der Firmen Luginbühl und Lüpold an der Hauptstrasse. Das Material, das die Betriebe und Untermieter darin gelagert haben, muss zuerst aber raus und an einem anderen Ort zwischengelagert werden. Nur schon das nimmt viele Arbeitsstunden in Anspruch und braucht Engagement – «und Chefs, die bereit sind, diese Stunden freizugeben», sagt Hilfiker.

Im Freigelände wird unter anderem noch ein Zelt aufgestellt. Im Buurezelt wirten dann ebendiese, die Landwirtinnen und Landwirte, sie haben aber Unterstützung vom Musikverein. «Man merkt bei den Gewerbetreibenden, aber auch den Vereinen, dass sie froh sind, dass wieder etwas stattfindet.» Die Motivation sei deshalb gross, sagt Hilfiker.

Die lokalen Player auf dem globalen Markt

Aber: Warum überhaupt eine Gewerbeausstellung durchführen? OK-Präsident Luginbühl holt aus: «Die Globalisierung hat in mancher Hinsicht an Glaubwürdigkeit eingebüsst und das Augenmerk auf die lokalen und regionalen Produkte und Dienstleistungen ist in den Fokus gerückt», sagt er. Das lokale Gewerbe müsse sich in globalisierten Märkten behaupten. «Unser Gewerbe stellt sich täglich in den Dienst der Kunden und präsentiert sich täglich im Kundenbetrieb mit Haut und Haar, mit Ideen und Visionen.»

Die Gewerbeausstellung sei die ideale Plattform, um zu zeigen, dass lokale Partner passende Dienstleistungen und Produkte anzubieten hätten. Das erkläre auch das Motto der Ausstellung: Faszinationen. Viele Menschen könnten sich nicht mehr vorstellen, was das Gewerbe in der nächsten Umgebung leisten und produzieren könne.

Hilfiker ergänzt, dass der Anlass auch immer ein Dorffest sei. «Das Soziale und das Gesellige sind auch wichtig und machen die Gewerbeausstellung zu dem, was sie ist.» Das OK folge einem Grundsatz der letzten drei Ausstellungen an diesem Standort: «Wir wollen möglichst wenig Wände.» Der Kontakt zur Nachbarin oder dem Nachbarn ist also relativ direkt. Das wiederum habe einige der Betriebe dazu angespornt, gemeinsam ein Programm auf die Beine zu stellen. «Es ist wirklich ein Miteinander», freut sich Hilfiker.