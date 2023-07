Möriken-Wildegg Bald wird Gleis 2 frei – dafür wird Gleis 1 gesperrt: Ein Besuch bei den Arbeitern am Bahnhof Es läuft, wie es laufen soll. Die Arbeiten am Bahnhof Möriken-Wildegg seien auf Kurs, sagt der Oberbauleiter. Pünktlich zum Fahrplanwechsel Ende Jahr sollen die Züge normal verkehren können.

Simon Stocker von den SBB erklärt, welche Arbeiten am Bahnhof Möriken-Wildegg gerade anstehen. Bild: Eva Wanner

Unfallfrei und im Zeitplan. Zwei Dinge, die auf einer Baustelle schon sehr viel Gutes bedeuten. Und beides trifft gemäss Simon Stocker, Oberbauleiter der SBB, auf die Bauarbeiten am Bahnhof Möriken-Wildegg zu.

Zu Beginn der Tiefbauarbeiten im Dezember gab’s dann doch noch eine Herausforderung: Bei Grabarbeiten, wie sie in Möriken-Wildegg seit Monaten stattfinden, ist das suboptimal. Glück im Unglück aber: «Wir haben einen alten Kanal der Jura-Cement-Fabriken AG gefunden», sagt Stocker. Das Wasser kann im Baustellenbereich abgepumpt, gereinigt und direkt über diesen Kanal in die Aare geleitet werden.

Neue Unterführung bereits eingebaut

Der Bahnhof in Wildegg wird einmal komplett erneuert. Mancherorts ist schon sichtbar, wie er dereinst aussehen wird. Ab Dezember, um genau zu sein. Denn pünktlich zum Fahrplanwechsel wollen die SBB mit den Arbeiten, die im März 2022 begannen, so weit fertig sein, dass die Züge wieder normal über den Bahnhof verkehren können.

Eine besonders grosse Veränderung erfährt die Unterführung. Die neue ist doppelt so breit wie die alte und dient auch als Ortsdurchgang; die Gemeinde beteiligt sich deshalb finanziell. Die Betonelemente für den neuen Durchgang seien in Etappen, an zwei Wochenenden, eingebaut worden, erklärt Stocker. Unterirdisch könnte die neue, schöne Unterführung die alte, enge und versprayte also schon ablösen. Oberirdisch allerdings noch nicht; es fehlen dafür nicht zuletzt die Rampen.

Sie sind ein grosses Puzzleteil, um die Zugänglichkeit des Bahnhofes hindernisfrei, also behindertengerecht, zu gestalten. Das wiederum ist der Hauptgrund, weshalb die SBB die Arbeiten überhaupt angepackt haben Und wenn schon die Unterführung erneuert und die Perrons erhöht werden, kann gleichzeitig sonst noch so einiges verändert werden; etwa wird es neu auf der Ost- und der Westseite des Bahnhofs einen neuen Park & Ride für die Kunden der SBB geben.

Nicht alles läuft aber unter der Ägide der SBB; für den neuen Busbahnhof auf der Westseite (ennet der Gleise, also nicht auf der Seite des Dorfzentrums, sondern in Richtung Aare) ist die Gemeinde verantwortlich.

Gleis zur Mühle ist nicht mehr nötig

Oberbauleiter Stocker nennt eine Besonderheit der Wildegger Baustelle. Es musste trotz dem Neubau von zwei Perrons nur ein Ersatzperron gebaut werden. Ab dem 14. August wird das neue Mittelperron, also jenes bei Gleis 2, wieder in Betrieb genommen,. Die Züge halten dann bis zum Fahrplanwechsel bei ebendiesem Mittelperron in umgekehrter Fahrtrichtung, so Stocker. Für den Bau des Perrons bei Gleis 1 musste deshalb kein Ersatzperron in Betrieb genommen werden.

Ebenfalls erneuern wollten die SBB jenes Gleis, das direkt zur Jowa-Mühle führt. Dieses Projekt habe sich dann aber erübrigt, so Stocker. Denn die Migros, zu welcher die Mühle zuletzt gehörte, hat das Traditionsunternehmen per Ende 2022 geschlossen.

Ein Dach aus Weisszement und Bäume

Sind die Arbeiten in Möriken-Wildegg an jenen Anlagen, die den Bahnverkehr direkt betreffen, beendet, geht’s noch an die Gestaltung rundherum. Der Wartebereich wird komplett erneuert, inklusive Dach. Es soll aus Weisszement bestehen – eine optische Anlehnung an die Jura-Cement-Fabriken AG.

Wiederum in der Hand der Gemeinde liegt die Gestaltung des Bahnhofplatzes. Dieser soll nach Abschluss der Arbeiten am Bahnhof an sich angepackt werden. «Der heutige Bahnhofplatz wird in zwei voneinander deutlich unterscheidbare Bereiche umgestaltet: einerseits mit Bushof und den Bahnzugängen, anderseits mit dem baumbestandenen Platz vor dem historischen SBB-Bahnhofsgebäude», heisst es dazu auf der Gemeinde-Website , wo laufend über die Arbeiten am Bahnhof informiert wird. Geplant seien ausserdem Kurzzeit-Parkplätze, eine Unterflursammelstelle sowie zusätzliche Aufenthalts-, Fussgänger- und Velobereiche.