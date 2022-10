Möriken Nach Meldung von Passanten und Anwohnern: Polizei nimmt drei Personen wegen Einbruch fest Ein Passant verfolgte am Dienstag drei verdächtige Personen und meldete dies der Polizei. Nach der Anhaltung konnten diese einem Einbruch im Quartier zugeordnet werden.

Am Dienstag meldete eine Person beim Polizeinotruf, dass ihm drei verdächtige Personen am Altfeldweg in Möriken begegnet seien. Eine weitere Anwohnerin meldete zeitgleich, dass sie eine Alarmanlage höre. Aufgrund dieser Meldungen rückten gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Aargau mehrere Polizeipatrouillen nach Möriken aus.

Kurzum wurden die beschriebenen drei Männer durch die Regionalpolizei Lenzburg angehalten. Bei den Männern handelt es sich um drei Rumänen im Alter zwischen 22 und 36 Jahren ohne festen Wohnsitz in der Schweiz, schreibt die Kantonspolizei weiter.

Im Zuge der Ermittlungen stellte die Polizei fest, dass bei einem Wohnhaus die Fensterscheibe eingeschlagen worden war. Durch die Alarmanlage gestört, flüchtete die Täter ohne Diebesgut. Aufgrund des Verdachts der Begehung eines Einbruches in die besagte Liegenschaft wurden die drei Personen vorläufig festgenommen.

Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau eröffnete eine entsprechende Strafuntersuchung. Ob die Festgenommenen für weitere Einbrüche in Frage kommen, ist momentan Gegenstand der laufenden Ermittlungen. (fan)

Die aktuellen Polizeibilder: