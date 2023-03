Möriken «Es besteht Potenzial für eine wesentlich bessere Nutzung»: Kirchgemeinde will ihr Areal neu gestalten Nicht nur das Kirchenvolk ist dazu eingeladen, konkrete Ideen einzubringen für die Entwicklung des rund 7000 Quadratmeter grossen Areals an der Unteräschstrasse in Möriken.

Auch die Kirchgemeinde hat Räumlichkeiten an der Unteräschstrasse. Bild: Eva Wanner

Es bestehe Potenzial für eine wesentlich bessere Nutzung, ist die Reformierte Kirchgemeinde Holderbank-Möriken-Wildegg überzeugt. Zur Diskussion steht die Zukunft ihres rund 7000 Quadratmeter grossen Areals an der Unteräschstrasse in Möriken. Aber welche Wünsche bestehen, welche Möglichkeiten sind vorhanden? Unter dem Titel «Weitblick 2023» wird die Öffentlichkeit dazu aufgerufen, sich Gedanken über die neue Gestaltung zu machen.

Angesprochen sind die Mitglieder der Kirchgemeinde, aber auch die übrigen Einwohnerinnen und Einwohner aus dem Einzugsgebiet. «Unser Ziel ist es, die Bedürfnisse abzuholen und zu erfassen», sagt Pfarrer Martin Kuse auf Anfrage. «Dabei denken wir nicht nur ans Kirchenvolk, sondern an alle, die sich für die Entwicklung des Gemeinwesens interessieren.» Denn: «Wir verstehen die Kirche nicht als Selbstzweck, sondern als eine Institution, die ihren Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenleben leistet.»

Eingeladen sind ebenfalls mögliche Partner, die das Areal gemeinsam mit der Kirchgemeinde planen möchten, fügt Kuse an. Das könnten soziale Organisationen oder Wohngenossenschaften sein, die Standortgemeinde selbst oder Vereine und andere Gruppierungen – einfach alle, «die auch ihre Ressourcen miteinbringen». Die Absicht sei es, «spielerisch Modellbau zu betreiben», so der Pfarrer. «Die Arealentwicklung soll breit abgestützt und deshalb als Mitwirkungsprozess gestaltet werden.»

Es geht auch um alternative Einnahmen

Das Gebiet in Schulnähe am Rand des Wohngebiets sei zentral für die Gemeinde, hält Kuse zur Bedeutung fest. Schon heute diene es in vielfältiger Form der Dorfgemeinschaft. Hier habe die Jungschar ihr Lokal mit Spielwiese, hier sei eine grosse Kindertagesstätte mit eigenem Spielplatz untergebracht, hier verfüge die Kirchgemeinde über Räumlichkeiten für Unterricht, Anlässe und Verwaltung, die auch von externen Gruppierungen wie dem Familienverein genutzt werden. Ebenfalls bestehe Wohnraum für Geflüchtete, und es sei ein grosser Gemüsegarten zu finden. «Diese gemischte Nutzung möchten wir stärken und ausbauen, damit ein eigentlicher Begegnungsraum entsteht, ein Ort, an den man aus verschiedensten Gründen gern hinkommt.»

Die «Weitblick»-Konferenz findet am Sonntag, 2. April, statt. Bild: Eva Wanner

Nicht zuletzt gelte es für die Reformierte Kirchgemeinde in Zeiten rückläufiger Steuereinnahmen, das vorhandene Potenzial mit Blick auf alternative Einnahmen zu nutzen, räumt Kuse ein. Als Stichworte nennt er Mieteinnahmen oder Baurechtszinsen.

Grössere zweistellige Zahl an Teilnehmenden erhofft

Die «Weitblick»-Konferenz findet am Sonntag, 2. April, von 11 bis 14 Uhr statt. Ab 10 Uhr steht ein Brunch-Gottesdienst in der reformierten Kirche Möriken auf dem Programm. Mit wie vielen Teilnehmenden gerechnet werden kann, lasse sich nur schwer abschätzen, antwortet Kuse auf die entsprechende Frage. «Da es nun nach viel Grundlagenarbeit in eine konkretere, greifbarere Phase der Planung geht, hoffen wir auf eine grössere zweistellige Zahl.»

Die eingebrachten Denkanstösse werden gesammelt. In einem nächsten Schritt werde wohl eine Machbarkeitsstudie in Angriff genommen, sagt Kuse zum weiteren Vorgehen. «Die Ausgangslage zeigt sich recht komplex und offen», gibt er zu bedenken. Verschiedene Zonenvorschriften spielten genauso mit hinein wie auch die Überlegungen einer noch zu bildenden Trägerschaft. Die Kirchenpflege hat für die laufende Amtsperiode 2023–26 eine Legislaturplanung verabschiedet. Diese sieht einen Projektierungskredit für ein konkretes Vorhaben vor.