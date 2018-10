«Die Therapien helfen mir, mich von den Stimmen abzulenken», sagt Roland W. (Name geändert) zu Gerichtspräsident Daniel Aeschbach. Verhandelt wird vor Bezirksgericht Lenzburg, ob er weiterhin Therapien bekommen oder endgültig verwahrt werden soll. Roland W. leidet an chronischer paranoider Schizophrenie und an einer leichten Intelligenzminderung. Bei der Befragung ist er sichtlich verwirrt. Der 47-Jährige spricht von sich selbst in der dritten Person und fragt, ob er vom Zentralgefängnis in Lenzburg nach Pöschwies verlegt werden könne – er wolle dort ein neues Leben beginnen.

1998 war Roland W. vom Bezirksgericht Laufenburg der versuchten vorsätzlichen Tötung schuldig gesprochen worden. Mit einem Messer hatte er im Jahr 1997 versucht, seinen Mitbewohner in einem Wohnheim für erwachsene Menschen mit einer Behinderung umzubringen. Vor Gericht sagte er aus, die Stimmen in seinem Kopf hätten ihm das befohlen.