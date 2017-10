«Brand gross im Haus am Stadtgässli 18. Küchenbrand im 1. Stock.» Mit dieser Alarmmeldung wird am Samstagnachmittag die Hauptübung der Regio Feuerwehr Lenzburg eröffnet. Der Übungsschwerpunkt liegt auf dem Rettungseinsatz.

Schnell ist die automatische Drehleiter (ADL) vor Ort. Und weil die Fenster im leerstehenden Haus, in dem einst die Schreinerei Hächler wirkte, verbarrikadiert sind, schweben die Feuerwehrleute im Drehleiterkorb ausgerüstet mit einer Kettensäge in die Höhe.

Perspektivenwechsel: ein dunkler Raum. Die Fenster mit Brettern verschlossen. Plötzlich rast schrill eine Kettensäge los, frisst sich durch die Holzbretter. Licht bricht ins Zimmer. Feuerwehrleute steigen durchs Fenster, entdecken in einer Ecke des Zimmers eine kauernde Person, beginnen mit der Rettungsarbeit.

Es war eine spannende Idee der Regio Feuerwehr, das Haus, in dem ihr Rettungseinsatz stattfand, während der Hauptübung am Samstag für das Publikum zugänglich zu machen. So konnte das Schaffen und Wirken der Feuerwehrleute aus nächster Nähe beobachtet werden.

Einen zweiten Teil der Hauptübung nutzte die Regio Feuerwehr dazu, der Bevölkerung aus Ammerswil, Lenzburg und Staufen ihren neuen Grosslüfter zu präsentieren. Das 1,6 Tonnen schwere Gerät, das seit dem 13. Juli im Besitz der Regio Feuerwehr ist, erreicht eine effektive Luftleistung von bis zu 1'000'000 m3/h.

Premiere bei Beförderungen

Um den Einsatzkräften für ihren grossen Einsatz während des Jahres zu danken, fand nach der Hauptübung ein Nachtessen im alten Gemeindesaal von Lenzburg statt. Kommandant Roger Strebel nutzte den Anlass für einen Rückblick auf das zu Ende gehende Jahr. 120 Übungen hat die Regio Feuerwehr absolviert. 111 Mal musste sie für einen Einsatz ausrücken, darunter 15 Brandbekämpfungen, von denen vor allem der Grossbrand im Werkhof in Erinnerung geblieben sei, wie Strebel sagte. «Innerhalb von vier Minuten hat sich das Ereignis mit wenigen Flammen zu einem flächendeckenden Vollbrand entwickelt.»

Am Samstagabend durfte der Kommandant ebenfalls einigen Feuerwehrleuten zur Beförderung gratulieren. Dabei konnte er eine Premiere verkünden. Mit Sarah Wegmann wurde zum ersten Mal eine Frau in der Regio Feuerwehr zum Offizier befördert. Ausserdem wurde Wegmann zum stellvertretenden Chef TLF/MS ernannt.