Die neue Bibliothek Eigenamt – zusammengelegt aus den Bibliotheken Birr und Lupfig – braucht ein Logo. Aus diesem Grund suchen die Verantwortlichen kreative Personen mit Ideen. Und das ist die Aufgabe: Das Logo soll als Entwurf oder fertig ausgearbeitet elektronisch oder auf Papier bis Ende Februar bei der Bibliothek Eigenamt eingereicht werden.

Ehrenmitglied auf Lebzeiten

Anschliessend wird eine fünfköpfige Jury unter der Leitung von Joséphine Erne-Anrig (Leitung Bibliothek Eigenamt) in der ersten Märzwoche ein Logo auswählen, das prämiert wird. Der Gewinner beziehungsweise die Gewinnerin und das Logo werden in den Mitteilungsblättern, in der Presse und auf der Homepage der Bibliothek bekannt gegeben.

Der Gewinner beziehungsweise die Gewinnerin wird auf Lebzeiten zum Ehrenmitglied der Bibliothek Eigenamt ernannt und geniesst fortan das Vorrecht zu einer kostenfreien Ausleihe sowie zum Gratis-Eintritt bei Bibliotheksveranstaltungen.

Die Vorgaben für das Logo: Es kann ein- oder mehrfarbig sein, das Seitenverhältnis kann zwischen 2,5:1 bis zu 20:1 betragen.

Wird das entworfene Logo auf Papier eingereicht, sollte es die minimale Grösse von 28×1,4 cm oder die maximale Grösse von 40×16 cm aufweisen. Wird das Logo als Datei eingereicht, so gilt für die PDF-Datei die gleiche Grösse (mindestens 300 ppi), bei einer JPEG-Datei sind 3000×300 gefordert.

Mit dem Einreichen des Entwurfs übergeben die Künstler sämtliche Rechte an die Bibliothek Eigenamt für Schulen und Gemeinden. Das heisst, dass unter anderem die Bibliothek Eigenamt das Logo ohne irgendwelche Verpflichtung für ihre Zwecke anpassen, verändern und verwenden kann. (az)