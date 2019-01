Erst, wenn seine Zusage für die Kostenbeteiligung an den Haltestellen auf seinem Gebiet vorliegt, kann das kantonsübergreifende Verkehrskonzept eingeführt werden. Mit-Initiantin Gabi Lauper vom Kantonsübergreifenden Entwicklungskonzept Seetal (KEK): «Der Kanton Luzern hat letztes Jahr kantonsweit angeboten, Gesuche um Kostenbeteiligung für die Einführung von neuen Nahverkehrskonzepten entgegenzunehmen und zu prüfen.» Noch liegt kein Bescheid vor. «Wir hoffen, dass wir den Betrieb Ende Sommer 2019 aufnehmen können», so Lauper.

Das in Bern gegründete Unternehmen Taxito beschreibt seinen Dienst so: «Ein Wanderer erreicht am Nachmittag Luthern. Das nächste Postauto nach Luzern fährt erst in zwei Stunden. Am TaxitoPoint (einer Haltestelle) sendet der Wanderer sein Fahrziel «Willisau» per SMS ein. Ein Autofahrer sieht die Destinationsanzeige am TaxitoPoint und den Fahrgast, hält an und bringt den Wanderer nach Willisau, wo er auf den nächsten Zug umsteigt.» Taxito ist bereits seit dreieinhalb Jahren im Luzerner Napfgebiet im Einsatz. Und die jüngste Bilanz von dort klingt vielversprechend: An fünf Haltestellen zwischen Luthern und Willisau wurden letztes Jahr 930 Personen mitgenommen, darunter Einheimische wie auch Touristen. Erstaunlich: Laut Taxito betrug die durchschnittliche Wartezeit nur zwei bis drei Minuten.