Mit Video Trockene Waschbären und nasse Turner: Das war der Umzug am Jugendfest Schafisheim Schirm auf und durch hiess es am Samstagmorgen für den Umzug des Jugendfests in Schafisheim.

Obwohl das vorbereitete Schlechtwetterprogramm den Umzug in den sonnigen Nachmittag verschoben hätte, blieb Schafisheim beim morgendlichen Start. Waren ja auch nur ein paar Tropfen. Die konnten auch die Zuschauenden nicht schrecken. Trotz miesem Wetter schien ganz Schafisheim auf den Beinen zu sein: Tausende säumten die lange Umzugsroute durch das Dorf.

Der Umzug im Video:

Video: Michael Küng

Kein Wunder, schliesslich organisieren die «Schofiser» ihr Jugendfest jetzt schon seit 128 Jahren. Nur Krieg und Pandemie konnten dem vorübergehend Abbruch tun, Regen, der gehört sicher nicht dazu. Ganz im Gegenteil.

Denn der Regen passte ganz hervorragend zum diesjährigen Motto. «E suuberi Sach» lautete das nämlich, weshalb auf den Strassen Schafisheims dieses Jahr Meister Proper zu sehen war und mehr als eine Fraktion auf die Idee kam, die Zuschauenden mit Wasser zu besprühen. Spielte dann im Regen ja auch keine Rolle mehr.

17 Bilder 17 Bilder Impressionen vom Jugendfest Schafisheim 2023 Michael Küng

Viele Kids interpretierten das Motto umweltschützerisch und setzten sich mit ihren farbigen Darbietungen etwa für saubere Weltmeere und die Artenvielfalt in unseren Wäldern ein. «Ide Schürz do wird putzt und di beste Bäse gnutzt. Egal was mir über anderi ghöre, mer wüsche vor de eigne Türe», verlautete das Schild auf einem der vielen grossen Blumenbögen, die die Umzugsroute schmückten. Gerade so hoch, das sie selbst die Turnerinnen und Turner passieren konnten, die mit dem Traktor glatt eine Autowaschanlage durchs Dorf karrten, sehr zum Amüsement der Zuschauenden.

Begleitet wurde das bunte Treiben von der Musikgesellschaft Hunzenschwil/Schafisheim. Nach dem Höhepunkt endet das Jugendfest am Sonntag mit den «Schnällschten Schofiser» auf der Sportwiese und vergnüglichen letzten Stunden im Lunapark.