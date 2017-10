Staufen tickt anders: Das gilt für die Gemeinde, die im Gegensatz zu anderen Dörfern ihr Heil nicht in regionalen Lösungen sucht, sondern Aufgaben zurücknimmt. Etwa durch den Austritt aus der Regionalschule Lenzburg. Das gilt aber auch für die Stimmbürger, die überdurchschnittlich politisch interessiert sind. So liessen sich am Sonntagmorgen (Beginn 9.30 Uhr) gut 130 Personen über wichtige Gemeindegeschäfte orientieren.

Andere Kommunen wären froh, wenn bei ihnen die Stimmbeteiligung an der Gmeind mit 6 Prozent so hoch wäre, wie am Sonntag am Politapéro. Und andere Gemeinden würden sich glücklich schätzen, sie hätten die Probleme von Staufen. Da sind sich der Gemeinderat und die Finanzkommission (Fiko) nicht einig, ob im kommenden Jahr der Steuerfuss nur um 3 oder um 8 Prozent gesenkt werden soll. Ob Staufen von (schon tiefen) 89 % auf 86 % oder gar 81 % heruntergehen kann. Also in die Liga der Top Ten der Aargauer Steuerparadiese vorstossen soll.

Bevölkerungswachstum hilft

Staufen ist daran, nach einigen eher mageren Jahren finanziell aufzublühen. Dank der Budgetdisziplin, aber vor allem auch dank des grossen Bevölkerungswachstums. So sind für nächstes Jahr erstmals über sieben Millionen Franken Gemeindesteuern budgetiert, wie Finanzminister und Vizeammann Peter Hauri (SVP) erklärte. Das Budget 2018 rechnet mit einem Gewinn von 414'500 Franken.

Hauri erwartet, dass die Verschuldung der Gemeinde Ende Jahr auf vier Millionen Franken sinken wird. Doch hat Staufen wirklich Schulden? Bereits da gibt es Differenzen zwischen dem Gemeinderat und der Fiko. Laut letzterer müsste auch das Vermögen der Werke (9 Millionen Franken) mitberücksichtigt werden.

Entlastung um 1,2 Mio. Fr.?

Der einstimmige Gemeinderat möchte die Schulden in naher Zukunft weiter abbauen. Gemäss Hauri ist er davon überzeugt, dass der Steuerfuss in den nächsten fünf Jahren auf 86 Prozent gehalten werden kann (drei Prozent tiefer als jetzt wegen des Steuerfussabtausches). Die ebenfalls einstimmige Finanzkommission möchte gemäss ihrem Sprecher Hubert Zimmermann die steuerliche Attraktivität der Gemeinde durch eine Senkung auf 81 % steigern. Konkret sollen die Steuerzahler in den nächsten drei Jahren um total 1,2 Millionen Franken entlastet werden.

An der Gemeindeversammlung vom 15. November wird der Souverän über beide Anträge abstimmen können. Nimmt man die Diskussion und den Applaus am Politapéro zum Gradmesser, so dürfte eher der Gemeinderat obsiegen.

Neue Turnhalle nötig

Klar ist, dass mittelfristig auf Staufen eine Grossinvestition zukommen wird. In den Augen der Fiko müsste darum nach drei Jahren der Steuerfuss möglicherweise wieder um 5 Prozent angehoben werden. Dann nämlich beginnt das Schlüsselbauwerk Turnhalle so richtig zu kosten. Wie am Sonntag erklärt wurde, braucht Staufen mittelfristig eine neue Turnhalle, eine Doppelturnhalle. Das haben vertiefte Abklärungen unter anderem über das Bevölkerungswachstum ergeben. «Der Gemeinderat hat den Neubau ins Investitionsprogramm aufgenommen. Er ist gewillt, die Halle zu bauen«, betonte Vizeammann Hauri.

Schon im kommenden Sommer soll ein Projektierungskredit von 600 000 Franken genehmigt werden. Die Bewilligung des Baukredits von 6,4 Millionen Franken ist für 2020 vorgesehen. Anschliessend würde gebaut, sodass die Halle Ende 2023 in Betrieb genommen werden könnte.

Nächstes Jahr stehen keine so grossen Investitionen an: Die Gemeindeversammlung soll 725 000 Franken für die Sanierung des Reservoirs Staufberg bewilligen.