Der Geschäftsleiter und Präsident des Verwaltungsrates des Kromer Print AG ist 46 Jahre alt. Er ist verheiratet, hat einen 15-jährigen Sohn und wohnt in Muhen. Andy Amrein hat in einem mittelständischen Betrieb im Kanton Luzern eine herkömmliche Schriftsetzerlehre begonnen, welche er als Typograf mit Berufsmatura abschloss. Bereits mit 20 Jahren leitete er seine erste Abteilung.

Nach einem Abstecher in die Zulieferindustrie startete er 1996 als Vorstufenleiter bei der heutigen Kromer Print AG. Seit Anfang Jahr ist er deren Hauptaktionär. 1994 bis 1997 bildete er sich an der Technikerschule zum Polygraphic Engineer HF TGZ weiter. Amrein ist Vizepräsident der SfGA, Schule für Gestaltung Aargau. Er war in der Branche lange Jahre in der Ausbildung und als Prüfungsexperte tätig und amtet in verschiedenen Fach-Kommissionen immer mit Fokus auf Aus- und Weiterbildung. (str)