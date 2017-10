1,5 und 1,5 Millionen Franken

Um die weitaus grössten Beträge geht es aber beim Traktandum «Stiftung Dankesberg». Der Souverän soll einerseits ein Darlehen von 1,5 Millionen Franken gewähren und anderseits einer Bürgschaft über 1,5 Millionen Franken zustimmen. Warum? Der «Dankensberg» soll ab Herbst 2018 für 13 Millionen Franken saniert und ausgebaut werden (az vom 11.8.). «Die Stiftung Dankensberg als Eigentümerin des Alters- und Pflegeheims muss die Investitionen weitgehend fremdfinanzieren, was die Stiftung in den nächsten Jahren finanziell stark belasten wird», schreibt der Gemeinderat in der Vorlage an das Stimmvolk. Ein Darlehen und eine betragsmässig beschränkte Bürgschaft der Gemeinde hätte laut Gemeinderat «einen positiven Einfluss auf die Finanzierung».

Enge Verbindungen

Der Gemeinde dürfte es relativ leicht fallen, grosszügig zu sein. Denn die Aufnahme von Geld ist für sie gegenwärtig sehr günstig. Das Darlehen soll eine Laufzeit von zwanzig Jahren haben. «Aufgrund des momentan sehr günstigen Zinsumfeldes soll das Darlehen während der ersten fünf Jahre zinslos blieben und anschliessend linear amortisiert werden», schreibt der Gemeinderat. Zusätzlich werde das Darlehen an einen Referenzzinssatz gekoppelt und zinspflichtig, falls die Zinsen in den nächsten Jahren wieder ansteigen würden. Gar nichts kostet die Bürgschaft. Aber hier besteht natürlich das Risiko eines Verlustes der 1,5 Millionen Franken. Allerdings scheint dieses klein zu sein. Jedenfalls wissen die Einwohner von Beinwil auf See, was sie am «Dankensberg» haben und sie kennen die Leute, die die Institution führen. Stiftungsratspräsident Hans Schärer war acht Jahre lang Gemeindepräsident (bis Ende 2009). Er gehört dem Stiftungsrat seit 2004 an.

Die Stiftung selber verfügt über eigene Mittel in der Grössenordnung von 1,5 Millionen Franken. Aus ihrer Sicht wäre es erfreulich, wenn sich auch die Gemeinde Birrwil an den Kosten beteiligen würde. Doch das war im August bei der Präsentation des Umbauprojektes noch Wunschdenken – und auch jetzt steht in den Gemeindeversammlungsunterlagen von Beinwil am See nichts von einem Birrwiler Beitrag.

Zweitälteste Aargauerin

Die Stiftung Dankensberg hat letztmals in den neunziger Jahren im grösseren Stil investiert: Damals verbaute sie 18 Millionen Franken in ihre traumhaft gelegene Anlage ob dem Hallwilersee. Die Zimmer in den Häusern A und B sind heute laut Gemeinderat Beinwil am See «nicht mehr zeitgerecht und zu klein». Die Betriebsbewilligung für diese beiden Gebäude wird Ende 2021 auslaufen. Und es bereitet in Zeiten, in denen es tendenziell ein Überangebot an Altersheimzimmern gibt, zunehmend Schwierigkeiten, genügend Bewohner zu finden. Die Bisherigen fühlen sich in der vertrauten Umgebung, sehr wohl, wie vor zwei Wochen (AZ vom 21.9.) die zweitälteste Aargauerin, die 106 Jahre alte gebürtige Menzikerin Elsa Wildi («Ich wurde so alt, weil ich keinen Mann hatte»), erklärte.

Im «Dankensberg» arbeiten rund 65 Personen (39 Stellen zu 100 Prozent). Die Sanierung soll nicht mit einem grösseren Ausbau verbunden sein: «Zukünftig soll das Alters und Pflegeheim über 60 Betten verfügen. Bisher sind es 54», schreibt der Gemeinderat.

Die Stiftung weiss, welches Projekt («Edmund» des Zürcher Architekturbüros Fiechter&Salzmann) sie realisieren möchte. Sollten die Böjuer am 10. November Ja sagen zu den 3 Millionen Franken, wäre ein wichtiger Schritt gemacht für die Finanzierung des Umbaus. Wie genau diese ablaufen wird, ist allerdings eine Knacknuss. Denn die «Dankensberg»-Bewohner sollen nicht in ein anderes Heim umziehen müssen. Man rechnet mit einer Bauzeit von fast vier Jahren.