Mike Müller, Ursus und Nadeschkin und Bliss: Das Erfolgsprojekt «möwikultur» feiert 2020 sein 10-jähriges Jubiläum

«Volljährig» heisst das Jubiläumsprogramm des A-cappella-Quintetts Bliss, das am 10. Januar 2020 das Jubiläumsprogramm von «möwikultur» einläuten wird. Die fünf Freunde aus dem St.Galler Rheintal, die in diesem Jahr den Swiss Comedy Award erhielten, werden das Publikum im Gemeindesaal von Möriken auf eine vergnügliche Zeitreise mitnehmen und in ihrem Tagebuch aus 20 Jahren Bandgeschichte blättern.

Volljährig, das ist die Kulturkommission von Möriken-Wildegg zwar noch nicht, aber auch 10 Jahre haben gereicht, um sich in der regionalen Kulturszene und darüber hinaus einen Namen zu machen. «Gegründet wurde möwikultur, um das Angebot der Dorfvereine zu ergänzen und der Bevölkerung ein möglichst breit gefächertes Veranstaltungsangebot vorzustellen», sagt Markus Eichenberger. Der Vizeammann von Möriken-Wildegg ist seit acht Jahren Mitglied der Kulturkommission und präsidiert sie seit sechs Jahren. «Inzwischen», so Eichenberger weiter, «konnte möwikultur ein gewisses Renommee gewinnen. Die Künstler fühlen sich wohl im Saal und mit unserem Publikum.» Einen Nachweis für diese Schilderung liefert im Jubiläumsjahr insbesondere die Comedysparte im Kulturprogramm, die hochkarätig besetzt ist. Bis auf Bliss sind alle Künstler bereits zum zweiten Mal in Möriken zu Gast.

Ursus und Nadeschkin präsentieren am 28. und 29. Januar ihr neues Programm «Der Tanz der Zuckerpflaumenfähre», das laut Eigenbeschrieb «die Vorstellung jeder Vorstellung sprengt». Der deutsche Kabarettist Rolf Miller versprüht am 20. März seinen odenwäldischen Wortwitz. Sound und Songs erklingen am 24. April in der Comedyshow «Jump!» von Starbugs. Und im September schliesslich unterhält der St.Galler Comiczeichner und Liedermacher Manuel Stahlberger die Zuhörerinnen und Zuhörer.