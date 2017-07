Ravioli, Brot und Salat per Internet bestellen, zum Abholmarkt fahren und sich dort die Einkäufe in den Kofferraum stellen lassen. Mit dem LeShop-Drive-Konzept wollte die Migros den Schweizer Detailhandel revolutionieren. Zwei Abholmärkte wurden eröffnet: 2012 einer in Studen im Kanton Bern, der zweite zwei Jahre später in Staufen an der Kantonsstrasse zwischen Lenzburg und Hunzenschwil.

Nun ist alles anders gekommen: Es ist bei den zwei Pilotversuchen geblieben. Beide Standorte sind im Frühling dieses Jahres aufgehoben worden. Abgelöst durch einen Ausbau des Liefer- und Abholservices in bestehenden Migros-Niederlassungen. Bereits jetzt gibt es mehr als 80 dieser sogenannten «PickMup»-Abholstellen, wie LeShop in seiner schriftlichen Schliessungs-Ankündigung Ende April mitteilte.

Seit dem 6. Mai stehen die Geschäftsräume des ehemaligen LeShop in Staufen leer. Einzig die markanten gelben Sonnenschirme als dessen Markenzeichen weisen noch auf die Geschäftstätigkeit der Migros-Tochter hin.

Welche Pläne hat die Migros nun mit den leeren Räumlichkeiten? Immerhin geht es um eine Fläche von total 2409 Quadratmetern, fast je hälftig verteilt auf Erd- und Untergeschoss. Auf Anfrage lässt Nicole Zysset, ehemals zuständig für LeShop-Drive, verlauten, man sei auf der Suche nach einem Nachmieter für die nun leerstehende Liegenschaft. «Der Mietvertrag läuft bis Ende Mai 2022», hält Zysset fest. Offenbar ist man beim Abschluss des Mietvertrages von einer längerfristigen Geschäftstätigkeit von LeShop in Staufen ausgegangen. Doch scheint es Interessenten für die Liegenschaft zu geben. «Es sind ein paar Kontakte am Laufen», sagt Nicole Zysset. Ob und in welchem Umfang die Infrastruktur übernommen wird, kann Zysset nicht sagen. Man sei offen für alle Lösungen. Klar ist jedoch: Die gelben LeShop-Sonnenschirme werden verschwinden. Sie sollen in der nächsten Zeit abgebaut werden.