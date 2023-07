Meisterschwanden/Seengen Das Seetal will sich im besten Licht präsentieren: Das «Donnschtig-Jass»-Fieber steigt Mitten in den Sommerferien wird ein Riesenanlass mit bis zu 3000 Zuschauerinnen und Zuschauern auf die Beine gestellt: Das sind die Herausforderungen für die beiden «Donnschtig-Jass»-Organisationskomitees in Meisterschwanden und Seengen.

SRF verspricht mit der Fernsehsendung «Donnschtig-Jass» einen Mix aus Spiel, Spass und Musik. Bild: zvg/SRF/Daniel Ammann

Entweder Meisterschwanden oder Seengen. Eine der beiden Gemeinden ist Austragungsort der Sendung «Donnschtig-Jass» am 20. Juli. Welche es ist, kommt eine Woche vorher im Kanton Uri aus, wird dort also im wahrsten Sinne ausgejasst.

Das Fernsehformat hat Tradition, das Spiel sowieso. Das Seetal hat die seltene Gelegenheit, sich im besten Scheinwerferlicht zu präsentieren. Ein Auftritt, der schweizweit in den Stuben zu sehen ist und sorgfältig vorbereitet sein will. In den Gemeinden sind Organisationskomitees gebildet worden, in Meisterschwanden mit Gemeindepräsident Ueli Haller an der Spitze, in Seengen mit Gemeindeammann Jörg Bruder. Gearbeitet wird intensiv zusammen für die beiden potenziellen Austragungsorte.

Auflagen von SRF wurden nicht weniger

Die Tätigkeiten sind zwar aufwendig, verlaufen aber nach Plan, sagt OK-Mitglied Fritz Thut aus Seengen, der für die Kommunikation zuständig ist. Die Vorbereitungen in den Bereichen Sicherheit, Infrastruktur und Festwirtschaft seien abgeschlossen. Es gelte nun noch, verschiedene Details zu regeln und – «vor allem» – diverse Kontrollen durchzuführen.

Seengen war schon vor 20 Jahren der Austragungsort für den «Donnschtig-Jass», erinnert sich Thut. Zu Überraschungen sei es deshalb nicht gekommen, doch die Auflagen von SRF seien seither nicht weniger geworden. Bereits erfolgt sind die Dreharbeiten von SRF für die Dorfporträts sowie die Spezialaufgaben.

Stattgefunden haben ein Rekognoszierungstag sowie Dreharbeiten für die Dorfporträts – hier in Seengen. Bild: zvg/SRF

Erfolgreich stattgefunden hat im April in der Seenger Doppelturnhalle ebenfalls das gemeinsame Qualifikationsturnier, an dem die teilnehmenden Jasser aus beiden Dörfern erkoren wurden. Die Organisation des Besuches der Fernsehsendung vom 13. Juli im Kanton Uri ist inzwischen weitgehend abgeschlossen. Rege war das Interesse, den «Donnschtig-Jass» gleich vor Ort anzusehen. Aus Seengen trafen rund 150 Anmeldungen ein, aus Meisterschwanden rund 70. Gleich sechs Cars werden vom Seetal aus ins Urnerland fahren.

Rekrutierung der Helfer ist nicht einfach

Steht fest, welche der Gemeinden das Rennen macht, kann der Aufbau beginnen: In Seengen ist – wie schon 2003 – die Oberdorfstrasse mit dem Platz vor der Alten Schmitte als Austragungsort vorgesehen, in Meisterschwanden das Hüetliareal im Dreieck zwischen Eggenstrasse und Fabrikgässli in der Nähe des früheren Gemeindehauses. Die lokalen OK sorgen für den Rahmen, vom Verkehr über die Festwirtschaft bis hin zu den Blumen. Der Fernsehsender sei zuständig für alles, was in der Sendung zu sehen sei, sagt Thut. «SRF liefert ein mehrseitiges, fast minutengenaues Drehbuch der ganzen Woche, in der auch alle Schnittstellen mit dem lokalen OK festgehalten sind.»

Sie gehen mit dem «Donnschtig-Jass» auf Sommertour (von links): Schiedsrichterin Sonia Kälin, Gastgeber Rainer Maria Salzgeber und Co-Moderator Stefan Büsser. Bild: zvg/SRF/Daniel Ammann

Die grösste Herausforderung sei es, antwortet er auf die entsprechende Frage, einen Riesenanlass mit bis zu 3000 Zuschauerinnen und Zuschauern auf die Beine zu stellen, «von dem man bis eine Woche vorher nicht weiss, wo er stattfindet». Für das OK gelte es, flexibel zu bleiben. Denn bis vor einem Monat sei auch noch nicht bekannt gewesen, welche Showacts im Seetal auftreten. Es werden, so viel ist mittlerweile klar, Sänger Ben Zucker und Sängerin Kings Elliot sein. Als Promigäste sind Komiker René Rindlisbacher und Moderator Reto Scherrer dabei.

Ebenfalls eine schwierige Aufgabe sei die Rekrutierung der Helferinnen und Helfer, gibt Thut zu bedenken. Mitten in den Sommerferien müssten mehrere hundert Personen aufgeboten werden. «Doch helfen sich die beiden Gemeinden solidarisch gegenseitig aus.» Im Vorfeld und beim Aufbau seien Dutzende Personen im Einsatz, am Austragungstag selbst Hunderte. Das OK – die Stimmung sei locker-konzentriert – hoffe auf einen reibungslosen Ablauf, auf eine schöne Sendung. Bisher habe es aus den beiden Dörfern nur positive Reaktionen gegeben. «Die Bewohnerinnen und Bewohner fiebern mit, man freut sich auf die Ausmarchung am 13. Juli.»