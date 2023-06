Meisterschwanden Zum 850-Jahr-Jubiläum plant die Gemeinde ein rauschendes Dorffest Mit Vorführungen von Vereinen, mit Kinder- und Jugendprogramm sowie mit Konzerten: Das Organisationskomitee verrät, was am bevorstehenden zweitägigen Dorffest zu erwarten ist – und warum man sich für den Apéro riche zum Auftakt nicht mehr anmelden muss.

Ein erstes Dorffest fand 2015 statt zur Einweihung des Nicolas-Hayek-Platzes. Bild: Fritz Thut

Meisterschwanden feiert das 850-Jahr-Jubiläum – und organisiert ein rauschendes, zweitägiges Dorffest. Angesagt sind gemütliche Stunden und reichlich Geselligkeit. Es sei darauf geachtet worden, dass für alle Einwohnerinnen und Einwohner, für alle Altersklassen etwas dabei sei, sagt Esther Riedo vom OK Dorffest.

Der Auftakt am Freitagabend, 16. Juni, ist für vor allem für die Dorfbevölkerung gedacht, mit einem Apéro riche und ausgiebig Gelegenheit für einen Schwatz sowie mit Ansprachen und Aufführungen der einheimischen Vereine. So richtig ausgelassen gefeiert wird auf dem Gelände bei der Schulanlage Eggen am Samstagabend, mit Barbetrieb und Konzerten der einheimischen Coverband Fake It sowie mit Azton und Volxrox. «Wir erwarten einen grandiosen Party-Abend», sagt Esther Riedo.

Ab dem Nachmittag wird ein Programm zusammengestellt für Kinder und Jugendliche, mit Schminken, Glücksrad und kleinem Karussell, mit Bullriding, Bungee-Trampolin und mobilem Skatepark. In den Beizen sind Steaks, Würste, Pommes frites sowie thailändische Spezialitäten zu haben.

«Meistersvanc» wurde 1173 erstmals erwähnt

Die Gemeinde habe gleich mehrere Gründe zum Feiern, hält das OK Dorffest in einer Medienmitteilung fest. Meisterschwanden sei im Jahr 1173, damals noch «Meistersvanc», erstmals urkundlich erwähnt worden. Vor 225 Jahren sei die Gemeinde als Folge des Franzoseneinfalls und der Gründung der Helvetischen Republik bereits ein Teil gewesen des neu entstandenen Kantons Aargau. Und schliesslich gehöre, zum Dritten, Tennwil seit 1899 zu Meisterschwanden. Ein wenig vorgezogen gefeiert werde das 124-Jahr-Jubiläum, stellt das OK mit einem Augenzwinkern fest.

Das Festgelände befindet sich bei der Schulanlage Eggen. Bild: Michael Küng

Ein erstes Dorffest fand 2015 statt zur Einweihung des Nicolas-Hayek-Platzes, das zweite folgte 2019 unter dem Motto «Fescht für alli». Am Vier-Jahres-Rhythmus soll festgehalten werden, führt Gemeindeammann und OK-Präsident Ueli Haller in seiner Grussbotschaft aus. In Zeiten von Globalisierung, immer neueren technischen Möglichkeiten sowie Veränderungen der gesellschaftlichen Strukturen, sei die Dorfgemeinschaft umso wichtiger, «in der man sich kennt, in der man zusammenhält und in der man nicht nur nebeneinander, sondern miteinander lebt».

Es gibt sogar eine Einlasskontrolle

Auch Esther Riedo freut sich darauf, viele bekannte Gesichter zu sehen. Sie wünsche sich, dass sich die Festbesucherinnen und -besucher nach dem Anlass schon auf das nächste Dorffest in vier Jahren freuen. Die Stimmung im OK sei sehr gut, das Echo positiv, antwortet sie auf die entsprechende Frage. Nach der coronabedingten Absage des Jugendfests 2021 handle es sich «endlich wieder» um einen grösseren Anlass im Dorf. Viele Vereine hätten sich bereit erklärt, mitzuhelfen oder eine kurze Darbietung zu zeigen.

Für Stimmung sorgen will die Band Volxrox – hier am Stadtfest Brugg 2019. Bild: mhu

Für den Festauftakt mit Apéro riche sind übrigens keine Plätze mehr vorhanden. An der letzten OK-Sitzung vor zwei Wochen habe «aufgrund der Anmeldungen» ein grösseres Festzelt bestellt werden müssen, sagt Esther Riedo. Es müsse sogar eine Einlasskontrolle durchgeführt werden – «damit auch alle Angemeldeten etwas zu essen erhalten».