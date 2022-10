Meisterschwanden Wer einen Bootsplatz möchte, braucht über ein Jahrzehnt Geduld Nicht nur Parkplätze für vier Räder sind am Hallwilersee schwer zu bekommen. Wer sein Boot im Wasser lassen möchte, kommt zuerst auf eine Warteliste. Diese umfasst derzeit rund 130 Personen.

108 Schiffe haben ein Platz bei der Stelle in Meisterschwanden. Pro Jahr gibt es etwa ein bis zwei Kündigungen. Michael Küng (30.07.2020)

In einer Zeit, in der die freien Plätze am Hallwilersee immer rarer werden, sind es sehnsuchtsvolle Blicke, die Bootsbesitzer im Sommer erhalten. Fern ab von den grossen Massen sind sie auf dem See unterwegs. Sie geniessen die Sonne, die reine Fahrt oder nehmen auch mal einen Schwumm. Doch wer ein Boot besitzt und es auch nach der Ausfahrt am See belassen möchte, merkt schnell, dass diese Parkplätze noch viel begehrter sind als jene für Gefährte auf vier Rädern - und das nicht erst seit ein paar Jahren. Wer ein Platz am Bootssteg möchte, der braucht viel Geduld auch in Meisterschwanden.

Ueli Haller, Gemeindepräsident von Meisterschwanden hat für alle Wartenden eine gute und eine weniger gute Nachricht. «Inzwischen haben sich die Wartezeiten deutlich verkürzt», sagt er. Doch er revidiert die gute Nachricht teilweise: «Heute wartet man zwischen 15 bis 20 Jahre auf einen Platz am Bootssteg.» Früher seien es bis zu 25 Jahren gewesen, sagt er. Die Nachfrage nach den Wasserplätzen ist nicht erst seit kurzem so hoch. Seit Jahrzehnten möchten viele Personen ihr Boot direkt am Hallwilersee haben.

Ein viertel der Plätze sind für Auswärtige

Personen, die sich für einen Warteplatz interessieren, können sich auf die Warteliste setzen lassen. Chancen haben nicht nur Meisterschwanderinnen und Meisterschwander, sondern auch Auswärtige. Das ist nicht überall so. So werden etwa Plätze am Seenger Bootssteg nur an Personen aus der Gemeinde vergeben. «Wir stellen einen Viertel der 108 Plätze für Personen ausserhalb von Meisterschwanden zur Verfügung», sagt Haller. Pro Jahr würden jeweils ein bis zwei Plätze frei, «selten auch mal drei». Dann kann eine der rund 130 Personen auf der Warteliste nachrutschen. Die Kosten für einen Platz sind unterschiedlich. «Einheimische zahlen je nach Bootsgrösse 440 Franken bis 550 Franken. Für Auswärtige sind es 660 Franken bis 825 Franken.»

Seitens der Bootsstegkommission versucht man die Wartezeit so kurz wie möglich zu halten. So reicht es nicht, sich ein Mal für die Warteliste anzumelden. «Dies muss jährlich im Oktober nachgeholt werden», so der Gemeindepräsident. Wer dies vergisst, wird von der Liste entfernt und muss sich neu anmelden. Eine Weitergabe das Platzes von Eltern zu Kindern ist ausserdem nur mit einem Vorbehalt möglich.

«In diesem Fall gibt es zuerst einen Mietvertrag für drei Jahre und wir achten darauf, ob die Person den Bootsplatz wirklich nutzt.»

Auch bei Personen, die einen unbefristeten Mietvertrag haben, achtet die Kommission darauf, wie viel der Platz genutzt wird und spricht sich dafür etwa mit dem Stegwart ab. «Wenn wir bemerken, dass keine Nutzung vorhanden ist, schicken wir ein Schreiben und behalten uns auch eine Kündigung vor, wenn der Platz dann immer noch nicht genutzt wird.» Früher sei es oft vorgekommen, dass die Plätze nicht genutzt werden. «Das möchten wir jetzt verhindern. Es soll auch keine Wartelisten für 30 bis 40 Jahre geben. Es geht viel mehr darum, dass die Plätze an jene gehen, die ihr Hobby gerne ausüben möchten», sagt Haller.