Meisterschwanden Vorschläge für Schulanlage Eggen: Das Siegerprojekt hat die Jury überrascht Die Fachleute haben die Projektentwürfe für die Sanierung und Erweiterung der Schulanlage Eggen in Meisterschwanden präsentiert. Das Interesse war rege.

Blick über den neuen Pausenplatz zum Kindergarten: Wie auf dieser Visualisierung soll sich die Situation künftig präsentieren. Bild: zvg

Es ist genauso radikal und mutig wie einfach und klar: Das Siegerprojekt von Marcel Baumgartner Architekten AG aus Zürich hat überzeugt – und überrascht. Einen solchen Vorschlag habe die Jury nicht erwartet, räumte Mitglied Daniel Zehnder ein.

Am Dienstagabend sind in der Mehrzweckhalle in Meisterschwanden die Studien für die geplante Sanierung und Erweiterung der Schulanlage Eggen vorgestellt worden. Rund 40 Interessierte folgten der Einladung, lauschten der Erläuterungen der Fachleute und nutzten die Gelegenheit, Fragen zu stellen.

Architekt und Jury-Mitglied Daniel Zehnder stellt das Siegerprojekt vor. Bild: Michael Hunziker

Der Hintergrund: Der Schulstandort soll gestärkt, die Gebäude sollen bautechnisch und energetisch auf den neusten Stand gebracht werden. Im Wettbewerbsverfahren waren sechs Planerteams für die Weiterbearbeitung eingeladen. Alle Entwürfe hätten über einen guten Standard, eine gute Qualität verfügt, sagte Gemeindepräsident Ueli Haller. Nach den Abwägungen sei die Empfehlung dann aber eindeutig gewesen.

Die Absicht des Präsentationsanlasses sei aufzuzeigen, welche Auslegeordnung vorgenommen, was schliesslich den Ausschlag gegeben habe, sagte Thomas Keusch, Bereichsleiter Hochbau. Die beiden Architekten Daniel Zehnder und Christian Stahel gingen auf die Überlegungen der Fachjury ein, zeigten die Vor- und Nachteile der einzelnen Lösungen auf.

Im ersten Moment war der Architekt skeptisch

Das Siegerteam schlägt die Aufstockung des bestehenden Bestands vor, konkret: des Trakts A und B mit Baujahr 2001 und 1985. Erfahrungsgemäss sei eine Aufstockung zwar ein schwieriges Unterfangen, gab Daniel Zehnder zu bedenken. Aber weil die alte Gebäudehülle samt Dach sowieso zwingend komplett saniert werden muss, sei dieses Vorgehen wirtschaftlich interessant und nachhaltig, mache Sinn. Die Abklärungen hätten gezeigt – «ich war im ersten Moment skeptisch», so der Architekt – dass es technisch möglich sei.

Trakt A und B sollen aufgestockt, Trakt C abgebrochen werden. Bild: zvg

Geplant ist, den heutigen Trakt C mit Baujahr 1969 – mit Ausnahme der unterirdischen Schutzräume – abzubrechen. Die Jury spricht von einem eigentlichen Befreiungsschlag. Es entstehe ein grosser Pausenplatz mit Aussicht auf den Hallwilersee, ein offener Freiraum. Dieser lasse zudem Luft für künftige Anpassungen, denn die Entwicklung sei nie fertig, hielt Zehnder fest. «Wir bauen nicht alles zu.»

Die vier niedrigen Kindergärten, ein Neubau aus Holz, schliessen das Areal ab. Im Sockel soll die Musikschule untergebracht werden. Ein Schulgarten und drei Aussenklassenzimmer komplettieren die Anlage. Entlang des Hauptzugangs im Osten werden die Veloabstellplätze angeordnet. Es sei nicht das günstigste Projekt, fügte Zehnder an. Aber es sei dasjenige, das mit dem gleichen Einsatz der Gelder den grössten Mehrwert erziele.

Gemeindeversammlung entscheidet über Projektierungskredit

Der Projektierungskredit von voraussichtlich 1,9 Millionen Franken wird an der kommenden Gemeindeversammlung am Donnerstag, 15. Juni, beantragt. Die Kosten führten am Präsentationsanlass in der Folge genauso zu einer angeregten Diskussion wie etwa auch die Erschliessung, die Zimmergrössen, die Heizung – zum Einsatz kommen Holzpellets – oder das Thema erneuerbare Energien, sprich: Photovoltaikanlage.

Modell der sanierten und erweiterten Schulanlage Eggen: Die Gebäude sollen bautechnisch und energetisch auf den neusten Stand gebracht werden. Bild: zvg

Gemeindepräsident Ueli Haller gab zu bedenken, dass es noch ein langer Weg sei, bis die ersten Bagger auffahren. Die Studie werde nun weiterentwickelt. Es gelte, beste Bedingungen zu schaffen für die Kinder, die verschiedenen Bedürfnisse abzuholen, diejenigen der Schule genauso wie der Vereine, hob Haller hervor. Es handle sich um ein grosses und wichtiges Projekt für die Gemeinde. «Wir wollen vorwärtsmachen, die Zeit drängt.»