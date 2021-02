Meisterschwanden Vergessene Kerze in Laterne löst Balkonbrand aus Da eine brennende Kerze in einer Laterne vergessen ging, kam es am Montagmorgen in Meisterschwanden zu einem Brand. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden.

Kerze in Laterne vergessen: Auf einem Balkon in Meisterschwanden brach ein Brand aus. Kapo AG

(phh) Am Montagmorgen kurz vor 09 Uhr meldete eine Anwohnerin, dass es in Meisterschwanden am Kirchrain in einem Mehrfamilienhaus brenne. Umgehend rückte die Feuerwehr aus, die innert kürzester Zeit den Brand auf einem Balkon löschen konnte. Verletzt wurde niemand.

Wie sich herausstellte, wurde offenbar eine Kerze in einer Laterne vergessen, die auf dem Balkon des Mehrfamilienhauses Feuer fing. Es entstand mittlerer Sachschaden.

Kapo Ag / Aargauer Zeitung

