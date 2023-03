Meisterschwanden Steuersegen im Steuerparadies: Rechnung schliesst unerwartet mit Plus ab Statt einem Minus wie budgetiert schaut beim Rechnungsabschluss 2022 in Meisterschwanden ein Plus von knapp 722'000 Franken heraus.

In der Gemeinde mit rund 3300 Einwohnerinnen und Einwohnern beträgt der Steuerfuss 60%. Bild: Mathias Förster

Der Gemeinderat hat an seiner letzten Sitzung einen erfreulichen Rechnungsabschluss zur Kenntnis genommen, teilt die Gemeinde Meisterschwanden mit. Anstelle des budgetierten Aufwandüberschusses von 946’600 Franken resultierte Ende 2022 ein Ertragsüberschuss von knapp 722’000 Franken. Das insgesamt um 1,67 Millionen Franken bessere Ergebnis sei auf die Mehreinnahmen bei den Steuern (plus 1,3 Millionen Franken) sowie den Einsparungen in den Bereichen «Bildung» und «Soziale Sicherheit» zurückzuführen, heisst es in einer Medienmitteilung. Der Steuerfuss beträgt 60 Prozent in der Gemeinde mit rund 3300 Einwohnerinnen und Einwohnern.

Das Wasserwerk schliesst das Jahr mit einem Ertragsüberschuss von knapp 66'500 Franken ab. Die Rechnung der Abwasserbeseitigung weist einen Aufwandüberschuss von rund 155'000 Franken aus. Im Bereich Abfallwirtschaft wird ein Ertragsüberschuss von rund 29'200 Franken ausgewiesen.

Bei der Ortsbürgergemeinde musste laut der Medienmitteilung ein Minus von rund 36’200 Franken (budgetiert gewesen war ein Aufwandüberschuss 5500 Franken) zur Kenntnis genommen werden, was auf Marktwertanpassungen beim Finanzvermögens zurückzuführen sei. Per Ende 2022 beträgt das Eigenkapital der Ortsbürgergemeinde 8,73 Millionen Franken. (mhu)