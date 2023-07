Meisterschwanden «Das meiste Essen war schon früh ausverkauft»: Grosser Andrang beim «Donnschtig-Jass» auf dem Hüetliareal Rund 4000 Personen haben sich am Donnerstagabend in Meisterschwanden eingefunden, um die Kultsendung live zu verfolgen. Die Küche kam mit den Bestellungen zeitweise kaum hinterher.

Der SRF-«Donnstig-Jass» wurde live vom Hüetliareal in Meisterschwanden übertragen. Bild: Natasha Hähni

Knapp eine Stunde bevor Meisterschwanden live im Schweizer Fernsehen zu sehen war, standen bereits Dutzende Menschen rund um das Festgelände – an Gartenzäunen, auf gestapelten Festtischen, einige Anwohnerinnen und Anwohner standen an ihren Fenstern. Auf dem Platz standen etliche Blumendekorationen in Töpfen, Vasen, auf Holzpaletten und auf den Festbänken. Insgesamt machten es sich rund 4000 Personen gemütlich. Sie alle warteten gespannt auf den Start der Live-Übertragung. Ab 20.05 Uhr war die «attraktivste Gemeinde im Kanton Aargau» schliesslich im Licht der malerischen Abendsonne in der SRF-Sendung «Donnschtig-Jass» zu sehen.

«Es war schön, zu sehen, wie viele Leute für den Anlass angereist sind», sagt OK- und Gemeindepräsident Ueli Haller auf Anfrage. Der grosse Andrang führte aber auch dazu, dass die Festwirtschaft zeitweise kaum nachkam. «Das meiste Essen war schon früh ausverkauft. Einzig Würste hatten wir noch bis zum Schluss.» Das elektronische Kassensystem führte dazu, dass mehr von einem Produkt bestellt wurde, als noch übrig war. «In einzelnen Fällen haben wir den Personen nach dem Fest das Geld zurückbezahlt», sagt Haller. In den meisten Fällen hätten falsche Bestellungen aber gleich vor Ort geklärt werden können.

Keine Zwischenfälle am Fest

Ausserdem bestand das gesamte Servicepersonal aus freiwilligen Helferinnen und Helfern. «Das ist natürlich nicht dasselbe wie bei einem Gastrobetrieb, der täglich geöffnet ist», sagt Haller. Und windet den Freiwilligen ein Kränzchen: «Deshalb ‹Chapeau› für den super Einsatz.» Anders als beim «Donnschtig-Jass» vor einer Woche im Kanton Uri, als die Stalkerin von Sänger Luca Hänni festgenommen wurde, sei es diese Woche in Meisterschwanden zu keinen Zwischenfällen gekommen. «Es war ein hervorragender Abend», so Haller.

Bei aller Feierei ging es an diesem Abend ja aber eigentlich vor allem um eines: das Jassen. Die beiden Walliser Gemeinden Visp und Raron kämpften an diesem Abend um die Austragung der nächsten Sendung. Aus beiden Gemeinden sind Fans eingereist, die mit Kuhglocken und Applaus Stimmung für ihre Vertretung im farbigen Jasszelt machten. Gewonnen hat letztlich Raron. Somit wird der «Donnschtig Jass» am nächsten Donnerstag live aus dem Dorf übertragen, in dem der Moderator der Sendung, Rainer Maria Salzgeber, aufgewachsen ist.

7 Bilder 7 Bilder Familie Burkhart hat das Fest genossen. Bild:Natasha Hähni

Nicht nur Schnittblumen wurden mitgenommen

Salzgeber, sowie seine Co-Moderatorin Sonia Kälin und sein Co-Moderator Stefan Büsser schüttelten vor und nach der eigentlichen Sendung die Hände vieler Fans, sstellten sich für Fotos auf und witzelten mit den Besucherinnen und Besuchern. «Der Aargau war schon immer mein Lieblingskanton, weil er uns von Basel trennt», sagte beispielsweise Büsser.

Um etwa 22 Uhr war der Zauber dann endgültig vorbei. Ueli Haller informierte über die Sprechanlage die Gäste darüber, dass sie die Schnittblumen, die während der Sendung als Dekoration dienten, mit nach Hause nehmen können. «Einige haben diesen Aufruf aber etwas falsch verstanden und haben auch Töpfe und grössere Sachen mitgenommen», sagt Haller und lacht. Immerhin: So gab es nach der grossen Sause weniger aufzuräumen.