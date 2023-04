Meisterschwanden Neues Krimi-Rätsel: Hobby-Detektive klären einen kniffligen Fall auf Beim «KrimiSpass» in Meisterschwanden schlüpfen die Teilnehmenden in die Rolle einer Ermittlerin oder eines Ermittlers. Auf sie wartet ein neues Rätsel.

Die «KrimiSpass»-Route führt zur Kirche, dann hinunter zum See und am Schluss wieder ins Dorf. Bild: Michael Küng

Begeisterte Hobby-Detektive sind gesucht in Meisterschwanden: Sie machen sich auf Spurensuche, denn zu lösen ist der «Fall Carmen Keller». Die junge Serviceangestellte wurde tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Wer ist für die Tat verantwortlich? Hatte Carmen Keller Feinde, geriet sie an die falschen Leute?

«KrimiSpass» heisst das interaktive Freiluft-Abenteuer, bei dem die Teilnehmenden in die Rolle einer Ermittlerin oder eines Ermittlers schlüpfen und auf einem Rundgang an den verschiedenen Schauplätzen wichtige Indizien im Umfeld des Opfers sammeln, um den Mord aufzuklären.

Kostenloses Angebot ist rund um die Uhr verfügbar

Wer gerne draussen im schönen Seetal unterwegs ist und beim Spazieren noch etwas rätseln möchte, ist beim «KrimiSpass» in Meisterschwanden am richtigen Ort, sagt Esther Riedo, Leiterin Soziale Dienste, die das Angebot für die Gemeinde betreut. Die Route führt vom Dorfplatz hinauf zur Kirche, dann hinunter zum See, am Ufer entlang und über Tennwil zum Flurenwald wieder hinab ins Dorf. «Durstige können in den verschiedenen Restaurants einkehren», so Esther Riedo.

Jede und jeder könne teilnehmen, ob Gruppe oder Einzelperson, fügt sie an. Von der Komplexität her seien die Fälle zwar eher auf Erwachsene oder Jugendliche ausgelegt, in Begleitung könnten die Ermittlungen aber durchaus auch Kindern Spass machen.

Ab 25. Mai kann der «Fall Carmen Keller» gelöst werden. Bild: zvg

Das Angebot ist kostenlos und ohne Voranmeldung rund um die Uhr verfügbar. Vorhanden sein muss einzig ein internetfähiges Smartphone, mit dem die Teilnehmenden zu den einzelnen Stationen geführt werden. Die Krimi-Fans melden sich auf der Website www.krimispass.ch an und erfahren per E-Mail die Koordinaten der jeweiligen Schauplätze. Dort finden sie kleine Tafeln mit einem QR-Code und bekommen Hinweise zum Fall. Ein Spiel dauert zwei bis drei Stunden.

Am ersten Fall haben sich rund 4400 Personen beteiligt

Das beliebte Detektiv-Spiel ist in rund 30 Ortschaften schweizweit zu finden, in Meisterschwanden seit Mai 2021. Entstanden sei die Idee etwa zwei Jahre zuvor, blickt Esther Riedo zurück. «Wir haben festgestellt, dass es im Seetal keine oder sehr wenige kostenlose beziehungsweise kostengünstige Angebote für familiäre Freizeitaktivitäten gibt.» Der Besuch des «KrimiSpass» in Münchenbuchsee hat die Verantwortlichen überzeugt.

Am ersten Fall, der noch bis 24. Mai gelöst werden kann, haben sich bisher rund 4400 Personen beteiligt. «Wir haben viele positive Reaktionen erhalten», sagt Esther Riedo. «Auch die Teilnehmendenzahlen sprechen für sich. Viele Vereine, Schulklassen und so weiter haben den ‹KrimiSpass› in Meisterschwanden bereits besucht.»

Der neue «Fall Carmen Keller» steht ab dem 25. Mai zur Verfügung. Teilnehmende, die den alten Fall bereits gelöst haben, können sich nun nochmals auf den Rundgang machen, sagt Esther Riedo und ergänzt mit einem Lachen: «Die schönen Plätzchen, an denen die Route vorbeiführt, kann man ja eigentlich immer wieder besuchen.» Finanziert wird der «KrimiSpass» übrigens von der Gemeinde.