Meisterschwanden Nach Sandkasten-Fall: Jetzt gehts den Bausündern am Hallwilersee an den Kragen Nachdem der Kanton Aargau im vergangenen Jahr an einem Sandkasten ein Exempel statuiert hat, nimmt er nun ein Gartenhäuschen ins Visier. Und wieder gehts um das Hallwilersee-Schutzdekret.

Diesen Bauten gehts nun an den Kragen: Unten in der linken Ecke das Gartenhäuschen, oben rechts die umgestaltete Umgebung. Screenshot Google Maps

«Man will ein Präjudiz schaffen, das Auswirkungen auf viele andere Hausbesitzer haben wird», sagte letztes Jahr die Besitzerin eines Landhauses am Krebsackerweg in Meisterschwanden (beziehungsweise Tennwil), als der Kanton ihr beschied, dass sie ihren Sandkasten wieder wegräumen muss. Genau so wie den Granittisch, die Kieswege und knapp zehn andere Gartendekorationen, die dem Kanton ein Dorn im Auge waren, weil sie offenbar nicht in die Region am Hallwilersee passen.

Und die Besitzerin dieses Hauses sollte Recht behalten, wie zwei Baugesuche zeigen, die dieser Tage auf der Gemeindeverwaltung Meisterschwanden zur öffentlichen Auflage publiziert wurden. Beide Gesuche mussten nachträglich eingereicht werden, beide liegen – wie der Sandkasten – ausserhalb der Bauzone und innerhalb des Perimeters des Dekrets zum Schutz der Hallwilerseelandschaft.

Das 1986 in Kraft gesetzte Dekret will die Landschaft des Hallwilersees «in ihrer natürlichen Eigenart und Schönheit zu erhalten und sie dabei als Lebens- und Wirtschaftsraum der einheimischen Bevölkerung und als Erholungsgebiet bewahren».

Alte und kleine Objekte haben bessere Chancen

Beim Objekt des ersten der beiden Gesuche handelt es sich um ein Gartenhäuschen, rund 5,4 auf 2,5 Meter, mit Anbaudach und Holzboden, dafür ohne Fundament. Sie bräuchte das 25oo Franken teure Häuschen zur Lagerung von nicht wetterfesten Gartenmöbeln und Topfpflanzen, erklärt sich die Besitzern des Häuschens im Baugesuch, das Anbaudach soll im Winter als Unterstand für frostunempfindliche Pflanzen genutzt werden, die Schutz vor Schnee benötigen. Deswegen hoffe sie, diesen «wertvollen Lagerraum weiterhin nutzen zu können».

Der zweite Hausbesitzer wollte sein Haus am See verschönern und liess zu diesem Zweck unter anderem eine Stützmauer erneuern, bestehende Granitplatten durch einen Betonbelag und die Tessiner Pergola durch einen Sonnenschutz ersetzen.

Ob die beiden Baugesuche, die zwar erst auf der Gemeindeverwaltung aufgelegt werden, schlussendlich aber beim Kanton landen, überhaupt eine Chance haben, bleibt offen. Es gäbe zwei Varianten: Eine wäre, dass zum Beispiel im Falle des Gartenhäuschens an dessen Ort und Stelle schon so ein Häuschen gestanden hat, bevor das Hallwilerseeschutzdekret 1986 eingeführt wurde, dann könnte man Besitzstand anmelden und gewisse Sanierungen oder einen Ersatz rechtfertigen. Die andere bestünde in der Verhältnismässigkeit, wenn die Änderungen dermassen geringfügig sind, dass es unverhältnismässig wäre, sie rückgängig zu machen.

Werden die Gesuche abgelehnt, müssen die Arbeiten wieder rückgängig gemacht werden. Wenn man den Entscheid denn akzeptiert: Der Sandkasten-Fall ist inzwischen beim Verwaltungsgericht hängig.