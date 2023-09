Meisterschwanden Hochkaräter am Hallwilersee: Rocknacht Tennwil steht bevor Das Programm mit der Mischung aus neun nationalen und internationalen Bands hat es in sich an der Rocknacht Tennwil.

«Die Rocknacht Tennwil ist und bleibt ein kleines, familiäres Festival», sagen die Organisatoren. (24. 9. 2016) Bild: Marina Bertoldi

Knackige Gitarren, treibende Rhythmen, druckvoller Gesang und eingängige Refrains: Die Anhänger der grundsoliden, schnörkellosen Musik und der genauso mitreissenden wie energiegeladenen Bühnenshows dürfen sich freuen auf die Rocknacht Tennwil am Freitag und Samstag, 22. und 23. September. Die Organisatoren versprechen hochstehende Rockmusik mit nationalen und internationalen Acts.

Den Auftakt machen die vier jungen Seetaler von Voltage Arc mit ihrem Achtzigerjahre-Hardrock am Freitag, 19 Uhr (Türöffnung 18 Uhr). Weitere Namen sind Graywolf, King Zebra, Firewind mit Gitarrist Gus G. sowie – am Samstag – Fire Rose, Fallen Sanctuary und Stop Stop. Für den krönenden Abschluss sorgen Dino Jelusick sowie Ronnie Romero. Ersterer steht neuerdings auch mit Whitesnake auf der Bühne und wird als Ausnahmetalent angekündigt, Letzterer als einer der stimmgewaltigsten Sänger der letzten Jahre, der sein Talent unter anderem bei Rainbow unter Beweis stellte. Mit CoreLeoni gastierte er bereits 2018 am Hallwilersee.

Sänger Ronnie Romero gastierte bereits 2018 mit CoreLeoni am Hallwilersee. Bild: zvg

Das Echo auf den Anlass sei bisher sehr positiv ausgefallen, antwortet Thomas Leutwiler vom OK auf die entsprechende Frage. «Der Vorverkauf läuft gut.» Bei der Besucherzahl wagt er keine Prognose. «Wir lassen uns überraschen.» Auch Kurzentschlossene seien herzlich willkommen, fügt er an. «An der Abendkasse hat es noch Tickets.»

Als Neuerungen nennt er den frisch gestalteten Eingangsbereich sowie die zusätzliche Spezial-Bar. Ansonsten bleibe alles beim Alten. Die Organisatoren erwarten, fährt er fort, zwei Tage gute Musik und ein begeistertes Publikum – ohne Zwischenfälle und Unannehmlichkeiten wohlverstanden. «Wir freuen uns, dass es endlich losgeht.» Die Vorbereitungen jedenfalls seien perfekt auf Kurs – dank vielen Helfenden auf Platz. «Die Rocknacht Tennwil soll erneut ein familiäres Festival für jedermann sein – wie in all den vergangenen Jahren», fasst Leutwiler zusammen. Diejenigen, die schon dabei gewesen seien und Rockmusik mögen, kämen jeweils gerne wieder.